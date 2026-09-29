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Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Gayrimenkul satışlarında alıcı ve satıcı arasındaki para transferini daha güvenli hale getirmeyi amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi için yeni tarih belli oldu. Ticaret Bakanlığı zorunlu uygulamanın başlangıcını 1 Aralık 2026 olarak belirledi.

Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor
Cansu Çamcı

Ev ve arsa alıp satacak herkesi ilgilendiriyor. Dolandırıcılığın ve kayıt dışılığın önlenmesi, para transferinin güvenle tamamlanması için araçta olduğu gibi taşınmaz satışında da 'güvenli ödeme sistemi' zorunlu tutulacak.

Ticaret Bakanlığı yeni uygulama için son aşamaya gelindiğini, 1 Ekim'de devreye alınması beklenen sistemin 1 Aralık tarihine ertelendiğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki veri paylaşımını hızlandırmak için bir entegratör belirlenmesinin planlandığını da duyurdu.

ELDEN PARA DEVRİ SONA ERİYOR

Hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma altına alan sistem, 1 Aralık itibarıyla tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale geliyor. Tapuda para dönemi resmen değişiyor. Artık elden para yok, direkt havale yok. Para, tapu devri tamamlanana kadar sistemde tutulacak. İşlem biter bitmez otomatik olarak satıcıya geçecek. Kısacası tapuda çantayla para taşıma dönemi kapanıyor. Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuracak. Tapu tescili onaylandığı an, bloke edilen tutar saniyeler içinde satıcının hesabına geçecek.
Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık tan itibaren tamamen zorunlu oluyor 1

1 ARALIK OLARAK YENİDEN BELİRLENDİ

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, uygulama başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleri ile ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendi. Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür" ifadesine yer verildi.
Ev alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık tan itibaren tamamen zorunlu oluyor 2

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, sistemin uygulamaya alınması için gerekli çalışmaların TKGM ile işbirliği halinde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 01.12.2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
arsa ev almak
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