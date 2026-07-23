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İlhan Gülay: Mücevher perakendesinde yeni rekabet gücü veri olacak

Mehmet İlhan Gülay'a göre mücevher perakendesinde yeni dönemin rekabet avantajı yalnızca ürün kalitesi, mağaza lokasyonu veya marka geçmişiyle sınırlı değil.

İlhan Gülay: Mücevher perakendesinde yeni rekabet gücü veri olacak

Gülaylar İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, artık müşteriyi tanıyan, talebi öngörebilen ve kararlarını veriye dayandıran markaların öne çıktığını söylüyor. 100. yılına yaklaşan Gülaylar'da bu dönüşüm, 1 milyonu aşan müşteri verisiyle desteklenen bir model üzerine kuruluyor.

MÜCEVHER PERAKENDESİNDE REKABETİN KURALLARI DEĞİŞİYOR

Sektörün klasik rekabet başlıkları; mağaza sayısı, ürün çeşitliliği, marka bilinirliği artık tek başına yeterli olmuyor. Müşteri beklentileri daha hızlı değişiyor, perakendede karar alma süresi kısalıyor. İçinde bulunduğumuz bu dinamik süreçte, markaların piyasayı doğru analiz edip zamanında aksiyon alabilmesi için veri artık en güvenilir rehber konumunda.

"ARTIK BİR MÜCEVHER ŞİRKETİ DEĞİLİZ, TEKNOLOJİ ŞİRKETİYİZ"

İlhan Gülay'ın bu dönüşüm felsefesini özetleyen sözleri net:

"Gülaylar artık bir mücevher şirketi değil; veri, yazılım ve ticaretin kesişiminde konumlanan bir teknoloji şirketidir."

Bu ifadenin arkasında, şirketin satış, fiyatlama, stok ve müşteri deneyimi süreçlerini tek tek değil, bütünleşik bir veri altyapısı üzerinden yönetme stratejisi yatıyor.

MEHMET İLHAN GÜLAY'IN DÖNÜŞÜM VİZYONU

Gülay'a göre veri, yalnızca geçmiş satışları gösteren bir kayıt değil. Müşteri verisi; tercih, davranış ve talep eğilimlerini okuma gücü sağlıyor. Bu da ürün planlama, kampanya yönetimi ve müşteri deneyimi üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Mücevher gibi güven temelli bir sektörde bu, kişiselleştirme avantajına dönüşüyor.

PERAKENDENİN YENİ DİLİ: VERİ

Gülaylar'ın 1 milyonu aşan müşteri verisi, şirketin davranış kalıplarını okumasına yardımcı oluyor: hangi ürünlerin hangi dönemde hangi müşteri segmentinde öne çıktığı, bu veriyle daha net görülebiliyor. Bu da talep tahminini ve stok planlamasını daha doğru hale getirirken, sadakat ve tekrar satın alma potansiyelini de artırıyor.

İlhan Gülay'ın bu konudaki özlü ifadesi, dönüşümün özünü anlatıyor:

"Artık tahmin değil, algoritma konuşuyor."

FİYATLAMA, STOK VE ÜRÜN YÖNETİMİNDE ALGORİTMA DÖNEMİ

Bu yaklaşımın operasyonel karşılığı birkaç alanda somutlaşıyor:

- Dinamik Fiyatlama: Piyasa şartlarındaki değişimler ve anlık talep dalgalanmaları eşzamanlı olarak fiyatlara yansıtılıyor.

- Öngörülü Stok Yönetimi: Gelecek taleplerin önceden hesaplanmasıyla envanter ve depo süreçleri otomatik olarak optimize ediliyor.

- Analitik Ürün Geliştirme: Hangi tasarımların hangi tüketici segmentinde karşılık bulduğu tespit edilerek, üretim kararları tamamen somut verilere dayandırılıyor.

- Kişiselleştirilmiş Satış Stratejisi: Müşteri hareketlerinin analiziyle oluşturulan özel öneriler, satın alma oranlarını doğrudan artırıyor. Sürecin gerçek zamanlı veriyle beslenmesi, şirketin sahada çok daha hızlı ve isabetli aksiyon almasına olanak tanıyor.

Bu sistemler, gerçek zamanlı veri akışıyla çalışarak şirketin karar alma hızını artırıyor.

MÜŞTERİ DENEYİMİ ARTIK KİŞİSELLEŞİYOR

Veri analitiğinin yarattığı katma değer yalnızca arka plandaki operasyonları iyileştirmekle kalmıyor; müşteri deneyimini de baştan sona yeniden kurguluyor. Bugün doğru ürünün doğru kişiye sunulması, fiziksel mağazalarla dijital kanalların pürüzsüz bir entegrasyonu sayesinde gerçekleşiyor.

E-ticaret platformları, mağazadan teslimat seçenekleri ve fiziksel satış noktaları artık birbirinin alternatifi değil, doğrudan tamamlayıcısı konumunda. Özellikle mücevher gibi güvenin, uzman yönlendirmesinin ve dokunma hissinin belirleyici olduğu bir sektörde bu yapı çok daha kritik. Zira elde edilen veriler sayesinde dijitalin sunduğu hız ve kolaylık, geleneksel alışverişteki insani temasla ideal bir dengeye oturuyor.

"PHYGİTAL" MODEL MÜCEVHER SEKTÖRÜNDE NEDEN ÖNEMLİ?

Mücevher sektöründe fiziksel mağazaların ağırlığı tartışılmaz. Ancak günümüzde satın alma kararı çok büyük oranda ekran başında şekillenip, son nokta mağazada konuluyor. Hal böyle olunca, fiziksel alanlar sadece birer vitrin olmaktan çıkıp müşteri deneyiminin ve verinin merkezine dönüşüyor.

Özellikle mücevher gibi güven unsurunun her şeyden önde geldiği bir alanda, online ve offline süreçlerin entegre edilmesi markalara çok net bir avantaj sağlıyor: Dijitalin sunduğu pratikliği, yüz yüze iletişimin verdiği o somut güvenle harmanlamak.

İLHAN GÜLAY: "100 YILLIK MİRASI GELECEĞİN KURALLARIYLA İNŞA ETMELİYİZ"

Gülay, 5. kuşak hissedar yapısına atıfla, gelenek ve yenilik arasındaki dengeyi şöyle ifade ediyor:

"...5. nesile ulaşmış, 100 yıllık köklü bir mirası geleceğe taşımak istiyorsanız, onu hem korumalı; hem de geleceğin kuralları ile yeniden inşa etmelisiniz."

Bu yaklaşım, dönüşümün mirası terk etmek değil, onu güncel araçlarla yeniden üretmek olduğunu gösteriyor.

GÜLAYLAR'IN HEDEFİ: GLOBAL LİDERLİK

İlhan Gülay'ın sektörel mesajı açık: gelecekte rekabet avantajı, veriyi doğru yorumlayan markalarda olacak. Yapay zekâ ve analitik altyapı, perakendenin merkezine yerleşmeye devam edecek. Gülaylar'ın hedefi de bu doğrultuda yerel liderlikle sınırlı değil mücevher sektöründe küresel ölçekte bir lider olmak.

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