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Ilımlı enflasyon nedir? Ilımlı enflasyonun özellikleri nelerdir?

19.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genel olarak enflasyon, ülke ekonomisi üzerinde kötü sonuçlar doğuran bir durumdur. Ilımlı enflasyon türünde ise fiyat artışı düşük düzeylerde seyrettiği için ülke ekonomisini doğrudan etkilemez. Peki, ılımlı enflasyon nedir ve özellikleri nelerdir?

Ilımlı enflasyon nedir? Ilımlı enflasyonun özellikleri nelerdir?

Genel tanımı ile enflasyon, mal ve hizmetlere ilişkin fiyat oranının yükselmesi nedeniyle paranın satın alma gücünde meydana gelen düşüş anlamını taşır. Enflasyonda belirleyici unsur, belirli mal veya hizmetlerin fiyatlarında görülen artış değil, mal ve hizmetlerin genel fiyat oranının artış göstermesi sonucunda alım gücünde meydana gelen azalmadır.

Ilımlı enflasyon ise fiyat artışlarının düşük düzeylerde seyrettiği ve enflasyon beklentisinin meydana gelmediği durumlarda kullanılan bir terimdir. Ilımlı enflasyon bir diğer adı ile sürünen enflasyon olarak da adlandırılır.

Ilımlı Enflasyon Nedir?

Enflasyon, mal ve hizmetlere dair fiyatların yükselmesiyle alım gücünde meydana gelen düşüşü ifade eder. Örnek olarak, bir yıl önce yapılan market alışverişinde harcanan tutar 50 TL ve bir yıl sonraki aynı market alışverişi için harcanan tutar 100 TL ise yıllık enflasyon artışının yüksek olduğundan söz etmek mümkündür.

Enflasyon, fiyatların artış oranlarına göre üç farklı gruba ayrılır. Bunlar;

  • Yüksek enflasyon,
  • Hiper enflasyon ve
  • Ilımlı enflasyon olarak sıralanır.

Bir diğer adı sürünen enflasyon olan ılımlı enflasyon, fiyat yükselişlerinin yavaş bir tempoda seyrettiği bir dönemi tanımlanır. Ayrıca bu tür enflasyon çeşitlerinde, para değerinin bir yıldan diğer bir yıla kaydettiği düşüklüğü, faiz haddi telafi edebilir.

Aynı zamanda sürünen enflasyon, mekân ve zamana bağlı olarak her ekonomi için farklı bir orana işaret edebilir. Bu türden bir enflasyonun ekonomi için olumsuz etkileri yoktur.

Ilımlı Enflasyonun Özellikleri

Enflasyonun özellikleri ve etkileri oldukça fazladır. Özellikle yüksek enflasyon sonucunda ülkedeki alım gücü düşer ve insanlar ekonomik sıkıntılar yaşamaya başlar. Böyle bir durumda enflasyondan düşük gelirli insanların büyük bir kısmı zarar görür. Enflasyon oranları yüksek seyrettiği dönemlerde, birçok kişi günden güne değeri düşen parayı elden çıkartarak gayrimenkul gibi alanlara yatırır. Bu nedenle böyle dönemlerde bu gibi konutlara karşı talep artar. Ancak enflasyonun yüksek seyretmesi ülke ekonomisini kötü yönde etkilerken, ılımlı enflasyonun böyle bir özelliği bulunmaz. Ilımlı enflasyon türünde alım gücü azalmadığı için ülke ekonomisi iyi bir yere doğru gider.

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Enflasyon
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