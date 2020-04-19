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Ilısu Barajı mayıs ayında üretime başlıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Ilısu Barajı'nda mayısta enerji üretimine başlanacak. AA muhabirinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden (DSİ) aldığı bilgiye göre, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) projesi kapsamında yapılan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde (HES) enerji üretimine başlama hazırlıkları yapılıyor.

Ilısu Barajı mayıs ayında üretime başlıyor

Geçen yılın ağustos ayı itibarıyla su tutulmaya başlanmasıyla baraj gölünde su seviyesi 114 metreye, biriken su miktarı da 7,6 milyar metreküpe ulaştı. Ilısu'da su seviyesi 12 metre daha yükselecek. Barajda suyun dolusavak kotuna ulaşmasıyla karşıdan alışlı 6 radyal kapaklı dolusavak yapısının test işlemlerinde sona gelindi.

Dolusavak yapısı 120 metre genişliğinde, 432 metre uzunluğunda 3 şut kanalı, sıçratma eşiği ve apron yapısından oluşuyor.
Bir ve ikinci türbinde test çalışmaları süren barajda mayıs ayında enerji üretimine başlanacak.

EKONOMİYE YILLIK 2,5 MİLYAR LİRA KATKI SUNACAK

Ülke ekonomisine yıllık 2,5 milyar lira katkı sunacak barajda, 10,5 milyar metreküp su depolanacak. 1200 megavat kurulu gücü ve yılda üreteceği yaklaşık 4,12 milyar kilovatsaat enerji ile kurulu güç bakımından Atatürk, Karakaya ve Keban'dan sonra ülkenin en büyük 4. barajı olacak Ilısu Barajı, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak başta olmak üzere bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
ılısu barajı, enerji,

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