İlk açıklamayı Erdoğan yapmıştı! Bakan Uraloğlu 5G için o tarihi işaret etti... Ulaşım ve köprü fiyatları değişiyor! Hem tarih verdi hem zam oranını açıkladı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretleri için "Bir hesap modelimiz var, çalışma yapıyoruz" diyerek kararın önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuralacağını aktardı.

"İBB'NİN ZAM TALEBİNİ YÜKSEK BULDUK"

Bakan Uraloğlu, İBB'nin UKOME'ye sunduğu yüzde 46'lık ulaşıma zam talebine de değinerek, "Önerinin çok yüksek olduğunu tespit ettik" dedi. Uraloğlu, İstanbul'da ulaşıma ne kadar zam gelebileceğini şu cümlelerle anlattı:

"Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor. Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor"

İLK SİNYAL İÇİN 2026'YI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasu yaptığı açıklamalardA 5G konusuna da değinerek, "“İnternet ve dijital altyapımızı güçlendirecek yeni bir adım atıyoruz. Uçtan uca yerli ve millî 5G Haberleşme Şebekesi Projemiz kapsamında 5G ihalemizi 2025 senesi içinde yapacağız. 2026 yılında da ilk sinyalimizi almayı hedefliyoruz" sözlerini kullanmıştı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 34 noktasında 5G'nin deneyimlenebildiğini belirterek 2026 yılında ilk sinyalin alınacağını kaydetti ve yerli ürünleri geliştirme ve kullanma noktasının da önemli olduğunun altını çizdi.

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA 16 YAŞ SINIRI

Bir süredir gündemde olan sosyal medya düzenlemesi ile ilgili de soruları cevaplayan Uraloğlu, sosyal medya kullanımın 300 milyon civarında olduğunu söyledi ve sosyal medya düzenlemesi için Meclis'teki grubuyla beraber, bakanlıklarla da iletişimde olduklarını aktardı.

Uraloğlu, yaş kısıtlamasının gelmesinin istediklerini belirterek, "Sosyal medyada zararlı içerikler için bir yaş sınırlaması getirmek istiyoruz. Kanaatimiz 16 yaş olmasıdır. Nihai karar TBMM'nin vereceği karardır. Kişisel bilgiler paylaşılmasın belki ona bir engel getireceğiz" dedi.

ROBLOX VE DISCORD'A DEĞİNDİ

Erişim yasağı getirilen Roblox ve Dıscord için de Uraloğlu, "Mahkemenin kararları gerekçeleri var onları düzeltip yerine getirdiklerinde mahkeme kapatma kararını kaldırırsa bize de bildirm yaparsa biz de gereğini yaparız" şeklinde konuştu.

DOLANDIRICILAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GELİYOR OLABİLİR

Sosyal medya ve cep telefonları üzerinden dolandırıcılık vakalarının arttığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, konunun takibinde olduklarını kaydederek, "Bununla ilgili belki yasal düzenleme yapmamız da söz konusu olacak. Cep telefonu ve sosyal medyada dolandırıcılıkla ilgili bir düzenleme yapacağız" sözlerini kullandı.

İstanbul-Şam uçuşları hakkında da açıklamada bulunan Uraloğlu, "Uçuşları, 3-4 ay içerisinde başlatmak istiyoruz. Belli radar sistemlerini kuracağız. Önümüzdeki günlerde de Türkiye'den bir uçuş yapılması noktasında planlıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.