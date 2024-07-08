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İlk adım ATM’lerden gelmişti! 500 TL banknot için alarm: 100 TL yetmedi, 200 TL rekor kırdı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.07.2024 07:18
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Enflasyondaki artış büyük paralara ihtiyacı artırdı. 500 TL’lik banknot için teknik analizler sürerken, 100 TL bile yetmez hale geldi. Dolaşımdaki 100 TL’lik banknotun payı tarihi düşük seviyeyi görürken, 200 TL’Lik banknotun payı rekor kırdı. En büyük iki banknotun piyasadaki payı böylece yüzde 95’e ulaşmış oldu. Buna karşılık 50 liralık banknotların payı yüzde 3; 20 ve 10 liralıkların payı ise yüzde 1’er düzeyine indi.

İlk adım ATM’lerden gelmişti! 500 TL banknot için alarm: 100 TL yetmedi, 200 TL rekor kırdı

Yükselen enflasyon karşısında piyasada büyük para ihtiyacı artmıştı. Sık sık 500 ila 1000 TL’lik banknot basılmasına ilişkin talepler hala devam ederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” diyen Karahan , “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” diyerek ilk kez yeni bir banknot için yeşil ışık yakmıştı.

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DOLAŞIMDAKİ 200 TL’NİN PAYINDA REKOR

Artan enflasyon ile birlikte harcama sepetini oluşturan mal ve hizmetler daha yüksek bedellere satıldığı için piyasadaki en yüksek değerli banknot olan 200’lüklere olan talep özellikle 2021’den sonra hızla arttı. 2017’de dolaşımdaki banknotların yüzde 25’ini 200’lükler oluşturuyordu. 2021 sonunda bu oran yüzde 40’a, bugün ise yüzde 76’ya ulaştı. Bu, şu ana kadar 200’lüklerin ulaştığı en yüksek düzey.

100 LİRALIK BANKNOT EN DÜŞÜK ORANDA

2021’de dolaşımdaki payı yüzde 50 olan 100 liralıkların payı bugünlerde yüzde 19’a düştü ve bu da 100 liralık banknotların şu ana kadar gördüğü en düşük oran.
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, en büyük iki banknotun piyasadaki payı böylece yüzde 95’e ulaşmış oldu. Buna karşılık 50 liralık banknotların payı yüzde 3; 20 ve 10 liralıkların payı ise yüzde 1’er düzeyine indi.

TÜRK LİRASI (266)

2004 YILI ÖRNEĞİ

200’lüklerin ulaştığı yüzde 76 pay oldukça yüksek ancak daha önce bundan daha yüksek paya ulaşan banknotlar da olmuştu. Örneğin 2004’te en yüksek banknottun payı yüzde 85’e kadar çıkmıştı.

ATM’LERDE 10-20 TL’LİK BANKNOT DÖNEMİ BİTTİ

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda tam olarak bu konuda bir adım atılmıştı. ATM'lerden günlük para çekme limiti 10 bin TL'den 20 bin TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklikle, bazı bankalarda 7 bin 500 TL olan komisyonsuz para çekme limiti 15 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca, ATM'lerde 20 TL'lik banknot kullanımı sona erdi.


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