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İlk çalışmalar başladı: İstanbul’a 120 km’lik yeni yol geliyor

İBB'nin yeni çalışmasına göre İstanbul'a 120 km yol planlanıyor. Yolun otobüs öncelikli olacağı açıklandı.

İlk çalışmalar başladı: İstanbul’a 120 km’lik yeni yol geliyor

Mega kent İstanbul'da toplu ulaşımı etkilemesi beklenen yeni yol için çalışmalara başladı. Haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin duyurdu.

"AMAÇ TOPLU ULAŞIMDA BEKLEME VE SEYAHAT SÜRESİNİ AZALTIP YOLCULUK KALİTESİNİ ARTIRMAK"

Alpkökin yeni yol planını şöyle açıkladı:

“İstanbul’a 120 km otobüs öncelikli yol planlıyoruz! Amaç, lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltıp yolculuk kalitesini artırmak. 80 km'lik güzergah belirlendi ve proje çalışmalarına başlandı."

İlk çalışmalar başladı: İstanbul’a 120 km’lik yeni yol geliyor 1

İlk pilot uygulamanın 2025’te hayata geçmesi hedefleniyor.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul toplu ulaşım ibb otobüs yol
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