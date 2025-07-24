İlk çalışmalar başladı: İstanbul’a 120 km’lik yeni yol geliyor

Mega kent İstanbul'da toplu ulaşımı etkilemesi beklenen yeni yol için çalışmalara başladı. Haberi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Pelin Alpkökin duyurdu.
Alpkökin yeni yol planını şöyle açıkladı:
“İstanbul’a 120 km otobüs öncelikli yol planlıyoruz! Amaç, lastik tekerlekli toplu ulaşımda bekleme ve seyahat süresini azaltıp yolculuk kalitesini artırmak. 80 km'lik güzergah belirlendi ve proje çalışmalarına başlandı."
İlk pilot uygulamanın 2025’te hayata geçmesi hedefleniyor.
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