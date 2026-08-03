İlk hasatta 450 TL'ydi şimdi 60 TL'ye düştü! Aroması, kokusu ve tadıyla diğer biberlerden farklı...

Aroması, kokusu ve tadıyla diğer biberlerden farklı olan Çermik biberi, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinde yetiştiriliyor. 2021 yılında coğrafi işaret olarak tescillenen Çermik biberine, Türkiye’nin 81 ili ve yurtdışından büyük bir rağbet gösteriliyor.

İlkbaharın sonu ve yaz mevsiminin başında ilk hasadı yapılan Çermik biberinde, kış mevsiminin bu yıl bol yağışlı geçmesinden dolayı hasat gecikmesi yaşandı. Kale Mahallesi'nde kendi bahçesinde Çermik biberi yetiştiriciliği yapan Mehmet Turan, Çermik biberinin kokusu, tadı ve aromasıyla çok farklı olduğunu, yetiştiriciliğinin sadece Çermik'te yapılabildiğini söyledi.

450 LİRADAN 60 LİRAYA DÜŞTÜ

Bu yıl mevsimsel şartlardan dolayı hasadın geciktiğini ve verimin oldukça yüksek olduğunu kaydeden Turan ilk verim Çermik biberinin satış fiyatını 450 liradan yaptıklarını, ürünlerin artması ile birlikte fiyatların 60-80 liraya düştüğünü dile getirdi.

Ailesine Çermik biberi yetiştiriciliği konusunda yardımcı olan Ayşe turan da ''Aileme Çermik biberi yetiştiriciliği için yardımcı oluyorum. Çermik biberi tadıyla kokusuyla ve aromasıyla çok farklı bir biber'' dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır