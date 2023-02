İlk kez kullanılacak: İki dev yüzer gemi Hatay’a doğru yola çıktı! Tam 3 bin kişiye ev olacak…

3 bin kişinin yaşayabileceği 2 yüzer yaşam kentini Hatay İskenderun'a gönderiliyor. Süheyla Sultan ve Rauf Bey yüzer yaşam kentleri, acil insani yardım sağlamak amacıyla ilk kez depremzedelerin yaralarını sarmak için kullanılacak. Gemilerin sevki için hazırlıklar başlarken gemide yaşam alanlarının yanı sıra, çocuk kreşi, eğitim, sağlık, aş evi ve sosyal alanlarıyla modern bir kentin tüm imkanları yer alıyor. İki yüzer yaşam kentte toplam 1900 öğrenci için eğitim tesisi bulunuyor.

HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNA UYGUN

Yüzer yaşam kentlerin gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 15-20 gün içinde Hatay-İskenderun'da hizmete girmesi planlanıyor. Her tür hava koşuluna dayanıklı, genel afet hallerinde faaliyetlerini kesintisiz sürdürebileceği ifade edilen söz konusu yaşam kentler için ilave altyapı yatırımı gerekmiyor. Yüzer yaşam kentleri mobil, karasal lojistik kısıtlarından bağımsız ve kendine yeterli şekilde faaliyet gösterebiliyor.

TEDAVİ ALANLAR DA MEVCUT

Toplam 1500 kişinin yaşayabileceği Süheyla Sultan yüzer yaşam kentinde klima, televizyon ve buzdolaplı ve her biri 12 kişilik 72 oda, yine her biri 4-6 kişilik 116 oda bulunuyor. 900 öğrenci için 18 derslik ile sürekli eğitim sağlanabilen, bilgisayar laboratuvarı, konferans ve iletişim merkezi yer alan gemi, poliklinik ve revirlerin yanı sıra 20 kişilik yatarak tedavi sağlanabilecek sağlık alanlarını da içeriyor.

Rauf Bey yüzer yaşam kenti ise bünyesinde her biri 4-6 kişilik 150 konteyner kent ve 1000 kişilik açık yatakhane barındırıyor. Toplam 1000 öğrenci için 20 derslik ve bilgisayar laboratuvarı bulunan gemide poliklinik, revir ve 20 kişilik yatarak tedavi alanı da bulunuyor.

RO-RO GEMİSİ GÖREVLENDİRİLDİ

Ayrıca gemilerin sahibi olan şirketin filosundaki bir Ro-Ro gemisini de, Ulaştırma Bakanlığı'nın talimat ve koordinasyonları çerçevesinde İstanbul-İskenderun arasında lojistik destek ve yardım sağlamak için görevlendirildiği öğrenildi.