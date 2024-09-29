FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İlk önce 5 lira şimdi de 50 lira... ATM'lerde banknot daralması devam ediyor! Şenol Babuşçu duyurdu: Yeni yıllar beraber sadece o olacak!

İlk önce 5 lira şimdi de 50 lira... ATM'lerde banknot daralması devam ediyor! Şenol Babuşçu duyurdu: Yeni yıllar beraber sadece o olacak!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
29.09.2024 08:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyonun yüksek olması ile beraber Türk lirasında değer kaybı söz konusu. Para birimlerinin alım gücü düştükçe ATM'lerde bazı banknotları vermemeye başladı. 5,10,20 TL gibi banknotlar artık ATM'lerden çekilemiyorken Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşçu sosyal medya hesabından gündem olacak bir paylaşımda bulundu. Babuşçu, ATM'den sadece 200 TL'nin çekilebileceğini söyleyip, tarih verdi.

İlk önce 5 lira şimdi de 50 lira... ATM'lerde banknot daralması devam ediyor! Şenol Babuşçu duyurdu: Yeni yıllar beraber sadece o olacak!

Yüksek enflasyon karşısından TL her geçen gün biraz daha değer kaybederken bankalarda ATM'lere 100 ve 200 TL'lik banknot koymaya başladı. Diğer para birimlerini bankada bulmak artık zorlaşmışken Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şenol Babuşcu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Babuşçu, ATM'lerde yeni dönemin başlayacağını ifade ederek, yeni yılla beraber sadece 200 TL'lik banknotların bulunacağını aktardı.

iStock-1869648975

Babuşçu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Bankalar ATM'lere artık sadece 200 ve 100 TL banknot koyuyor. 5, 10, 20 TL banknottan sonra 50 TL banknot da koymamaya başladı. 2025 yılı başından itibaren sadece 200 TL banknot yerleştirecekler"

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
banka banknot ATM
En Çok Okunan Haberler
Kahreden olay! Bebeğiyle kaldırımda yürürken tırın ezdiği anne hayatını kaybetti

Kahreden olay! Bebeğiyle kaldırımda yürürken tırın ezdiği anne hayatını kaybetti

Kimseye aldırış etmediler! AVM otoparkında tepki çeken hareket

Kimseye aldırış etmediler! AVM otoparkında tepki çeken hareket

18 suçtan aranıyordu! Polis ekiplerine ateş açtıktan sonra intihar etti

18 suçtan aranıyordu! Polis ekiplerine ateş açtıktan sonra intihar etti

Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi

Sarı - kırmızılı taraftarlar Okan Buruk'a çok sert yüklendi

Fiyatlar düşüyor! Mevduattan konuta dönüşler başladı

Fiyatlar düşüyor! Mevduattan konuta dönüşler başladı

Kredi kartı ve kredi yapılandırmasında borçlular bankanın insafına kaldı! 26 Eylül dönüm noktası olacak

Kredi kartı ve kredi yapılandırmasında borçlular bankanın insafına kaldı! 26 Eylül dönüm noktası olacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.