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İlk Türk uzay yolcusu belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

25.01.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, uzaya gidecek adayların belli olduğunu, yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağını söyledi.

İlk Türk uzay yolcusu belli oluyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) bilimsel çalışma yapacak ilk Türk uzay yolcu için aday kişilerin isimleri belli oldu. İsimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuracak. Konuya ilişkin açıklama ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan geldi.

"Yakın zamanda Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türk vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceğiz. Orada bilimsel deneyleri arkadaşımız gerçekleştirecek" diyen Bakan Varank şunları söyledi:

"Uzay yolcularının seçiminde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çok katkısı oldu. Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek."

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