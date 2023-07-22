FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İlk yerli ve milli hızlı trende sona gelindi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 90 bitti, 2025 yılında...

İlk yerli ve milli hızlı trende sona gelindi! Bakan Uraloğlu açıkladı: Yüzde 90 bitti, 2025 yılında...

22.07.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TÜRASAŞ’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Milli Hızlı Tren ile ilgili son gelişmeleri paylaşan Uraloğlu, “Milli Elektrikli Trenimizden sonra Milli Hızlı Trenimizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 km olan Milli Hızlı Trenimizde tasarım çalışmalarımızı yüzde 90 oranında tamamladık. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz" bilgisini paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren'de tasarım çalışmalarının yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ'yi (TÜRASAŞ) ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Uraloğlu, Adapazarı ile Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs'ta başlayan Milli Elektrikli Tren'in kokpitine de geçerek sürüş gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren'den sonra Milli Hızlı Tren'i de yaptıklarını bildirdi. Uraloğlu, Milli Hızlı Tren çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaşarak şunları kaydetti:

"Milli Elektrikli Tren'imizden sonra Milli Hızlı Tren'imizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90'ını tamamladık. Bu kapsamda üretime, esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreciyle birlikte, tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli Elektrikli Tren'imizin ardından inşallah 8 araçlı tren setine sahip olacak, Milli Hızlı Tren'imizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık Hızlı Tren ve Yüksek Hızlı Trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurt dışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır."

AA-20230722-31738241-31738238-MILLI_HIZLI_TRENDE_TASARIM_CALISMALARININ_YUZDE_90I_TAMAMLANDI

56 GÜNDE 70 BİNİN ÜSTÜNDE KİŞİYİ TAŞIDI

Uraloğlu, milli elektrikli trenlerin yolcu taşımacılığına devam ettiğini hatırlatarak, söz konusu trenlerin 11 istasyona uğrayarak 97 kilometre yol katettiğine dikkati çekti.
Bu trenlerin hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içinde 281 sefer yaparak 27 bin 400 kilometre yol yaptığını vurgulayan Uraloğlu, "70 bin üstünde yolcumuza yüzde 77 kapasite doluluk oranıyla hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.
Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın demir yolu endüstrisi alanında bir dünya markası olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün Türkiye, kendi yerli gözlem ve haberleşme uydularını üretiyor. Tersanelerinde savaş gemilerini inşa ediyor. ATAK helikopterleriyle, silahlı-silahsız hava araçlarıyla gökyüzünde hakimiyet kuruyor, hava savunma sanayinde dünya güç dengelerini değiştiren, muharebe alanında çığır açan teknolojiler geliştiriyoruz. 2007'de Bayraktar Mini İHA ile başlayan serüvenimiz, 2014'te Bayraktar TB2 ve 2019'da da Akıncı ile devam etti. İlk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma gökyüzünde boy gösterdi."

TOGG ile 60 yıllık hayale son verdiklerini belirten Uraloğlu, "Bundan 60 sene önce bugünkü TÜRASAŞ'ın Eskişehir tesislerinde üretilen Devrim otomobilini engelleyenlere TOGG ile cevap verdik. Sakarya'da bulunan TÜRASAŞ tesislerimizde de Milli Elektrikli Tren Setlerimizi üretiyoruz. Artık Türkiye Yüzyılı'ndayız. Cumhuriyet'imizin yeni asrı için hayal ettiğimiz, yıllardır hazırlığını yaptığımız projeleri daha da hızlandıracağız. Bu yüzyıl ülkemizin dünya tarihine damga vurduğu bir dönem olacak." ifadesini kullandı.

AA-20230722-31738241-31738240-MILLI_HIZLI_TRENDE_TASARIM_CALISMALARININ_YUZDE_90I_TAMAMLANDI

"2030 YILINA KADAR DA TREN SETLERİNİN SAYISINI 56'YA TAMAMLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 2003 yılından bu yana harcanan yoğun emeğin, bugün yeni ürünler, pazarlar, rekor satış ve karlılıkla vücut bulduğunu bildiren Uraloğlu, TÜRASAŞ'ı, Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerinin altını çizdi.

Uraloğlu, bugünkü süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri, Türkiye'nin ürettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demir yolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Nisan ayında ilk Milli Elektrikli Tren setlerimizi TCDD Taşımacılığa devrederek, milletimizin hizmetine sunduk. Bu tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometredir. İşletme ihtiyaçlarına göre 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç konfigürasyonuna sahip. 5'li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324'tür. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI sertifikasına, yani karşılıklı işletilebilirlik için gerekli tüm şartlara da sahiptir. Şu ana kadar 2 ilk örnek ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerimizden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56'ya tamamlayacağız."

Uraloğlu, Türkiye'nin tüm ulaşım hizmetlerini artıran politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da planladık. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sektörün önünü açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz. İnşallah, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız." ifadesini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları tahmini yapan İslam Memiş, 'Kıyamet koparacak yükseliş geliyor’ diyerek uyardı Altın fiyatları tahmini yapan İslam Memiş, 'Kıyamet koparacak yükseliş geliyor’ diyerek uyardı
Erdoğan ‘boş evlere vergi gelebilir’ demişti! Özgür Demirtaş uyardı: ‘Kötü sonuçlanır…’Erdoğan ‘boş evlere vergi gelebilir’ demişti! Özgür Demirtaş uyardı: ‘Kötü sonuçlanır…’
Dün motorin Salı günü benzin: Zamlar peş peşe geliyorDün motorin Salı günü benzin: Zamlar peş peşe geliyor
Anahtar Kelimeler:
hızlı tren

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Skandalın böylesi! Herkesin gözü önünde 15 yaşındaki kıza tecavüz etti

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Büyük Boyner İndirimi devam ediyor! Modadan kozmetiğe %40'a varan indirimleri keşfedin

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Tam 9 metre! Sahilde buldular... Uzmanlar uyardı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Sıcaklık 56 dereceye yükseldi! 5 saat kilitli bıraktı

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Puma ayakkabıda 650 TL üzeri indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.