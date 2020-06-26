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İlkokul mezunu bile 4300 TL maaş alıyor! Vücut kitle endeksi uyanlar başvuru yapabiliyor...

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2020 14:40 | Son Güncelleme

Halkın güvenliğinden sorumlu olan bekçiler halk arasında polis ve jandarmanın yardımcı kuvvetleri olarak bilinir. Koronavirüs pandemisinde halkı maske takma konusunda uyarması ve kimlik sorma yetkisiyle gündeme gelen bekçilik mesleği vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından EGM bünyesinde görevlendirilen bekçiler, çarşı ve mahallelerin güvenliğinden sorumludur.

İlkokul mezunu bile 4300 TL maaş alıyor! Vücut kitle endeksi uyanlar başvuru yapabiliyor...

Özellikle geceleri görev yapan bekçilerin asli vazifesi yetkileri dahilinde olan çarşı, mahalle ve sokaklar içinde halkın huzuru ile asayişini sağlamaktır. Her geçen gün bekçi sayısında artış yapılması vatandaşların bekçilik mesleğine olan ilgi ve arzusunu fazlalaştırdı. Kamu görevlisi statüsünde değerlendirilen ve kolluk kuvvetleri arasında kabul edilen bekçilerin görev sorumlulukları nelerdir? Bekçi olmak için kişilerin yerine getirmesi gereken şartlar nelerdir? Bekçi maaşları nelerdir? İşte popülaritesi her geçen gün artan bekçilik mesleğine dair merak edilen detaylar…

GÜNCEL BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR?

Bekçi maaşları görevini yerine getiren kişinin eğitim, medeni durumu ve çocuk sahibi olmasına göre değişkenlik gösterir. Eğitim düzeyi arttıkça maaşlarda yükselme olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda bekçinin evli ve çocuk sahibi olması durumunda ise; çocuk sayısı ve evlilik için her ay maaşına ek ödeme yapılır. Bekar ve çocuğu olmayan bir bekçinin eğitim düzeyine göre alacağı maaşlar belirlenmiştir.

İlkokul mezunu: 4.302,80 TL
Lise mezunu: 4.352- 4.455,14 TL
Ön lisans mezunu: 4.357,50- 4.400 TL
Lisans mezunu: 4.404- 4.657 TL arasında maaş alır.

BEKÇİ OLMAK İÇİN GEREKLİ OLAN ŞARTLAR NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerin ilgili yasa çerçevesinde belirlenen koşulları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında fiziksel özellikler başta olmak üzere şu kriterler bulunur:

Bekçi adaylarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18-31 yaş aralığında olması

En az lise veya lise eğitime tekabül edebilecek okullardan mezun olunması (Kadrolarda ihtiyaç olması halinde ilkokul mezunu alımı da yapılabilir)

Erkek bekçi adaylarının askerlik ile ilişiği olmaması

Boy ve kilo endeksinin belirlenen şartlarda olması (Boy uzunluğunun en az 167 cm; beden kitle endeksinin en az 18 ve en çok 27 olması gerekir.)

Bekçiler kamu görevlisi statüsünde sayıldığı için bekçi adaylarının kamu memuriyetine aykırı bir durumunun olmaması

Terör örgütleriyle ilgili herhangi bir suç durumunun bulunmaması ve adının hiçbir şekilde karışmaması olması

Silah taşımak için gerekli olan koşulları yerine getirmiş olması

Türk toplum yapısına aykırı olabilecek bir şekilde kötü bir şöhret anılmaması

Başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az 1 yıl sürecinde ikamet etmesi

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı maddelere ilişkin herhangi bir tedavi görülmemesi

Sağlık yönetmeliği kapsamında sorun teşkil edebilecek şekilde polis eğitim kurumlarından ayrılmamış olunması

Yüz kızartıcı olarak nitelendirilen zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtecilik gibi suçlar nedeniyle hapis cezası alınmaması

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