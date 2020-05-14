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İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor! İşte o işin detayları...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 11:55 | Son Güncelleme

Mahalle ve çarşılarda güvenlik ve huzuru sağlamak ile görevli olan bekçiler, halkın güvenliğinden sorumludur. Asayişi sağlamak için İçişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen bekçilerin sayısı artmaya başladı. Bekçilerin maaşı ve görev şartları ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor! İşte o işin detayları...

Bekçilik mesleğinin çıkışı aslında Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda "ases" olarak isimlendirilen görevliler nöbetleşe olarak çarşı, pazar, mahalle ve şüphe çekici olan yerlerde geceleri dolaşırdı. Yeniçerilere yardımcı olmak ile görevli olan aseslerin suçluları yakalama hakkı bulunuyordu. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bekçilik mesleğine mensup olanlar kamu görevlileri statüsünde değerlendirilir.

Emniyet güçleri sınıfında değerlendirilen bekçiler genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ile yükümlüdür. Özellikle geceleri görevlerinin sorumluluklarını yerine getiren bekçiler, vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlayan silahlı kolluk görevlileri olarak tanımlanır. Özel durumlar dışında akşam 10 ile sabah 6 saatleri arasında görev yapan bekçilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bekçi olmak için gerekli olan şartlar nelerdir? Bekçi maaşları ne kadardır? İşte, güvenlik güçlerinin en gözde görevlileri bekçilere dair merak edilen detaylar....

BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIR?

Bekçilerin maaşları eğitim düzeyi, evli ve çocuklu olunması şartlarına göre değişiklik gösterir.

İlkokul mezunu: 4.302,80 TL
Lise mezunu: 4.352- 4.455,14 TL
Ön lisans mezunu: 4.357,50- 4.400 TL
Lisans mezunu: 4.404- 4.657 TL arasında maaş alır.

Bekçilerin evli ve çocuklu olması durumunda bu maaşlarına ek ödeme yapılır.

BEKÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Bekçiler; park, bahçe, toplu taşıma araçlarına ait peron ya da duraklar, cadde ile sokakların asayişini sağlamakla görevlidir. Her bekçinin kendisine ait bir görev bölgesi bulunur. Bekçiler kendilerine özel olarak tahsis edilen bölgelerinin güvenliğinden sorumludur. Görev yerlerine göre jandarma ve polislerin yardımcısı pozisyonunda tanımlanan bekçiler, silah taşıma ve gerekli durumlarda kullanma yetkisine sahiptir. Polis ve jandarmanın müdahalesinden önceki acil ve zaruri durumlarda bekçiler olaya müdahale eder. İlgili yasa kapsamında bekçilerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Görev yerlerindeki halkın huzurunu ve kamu düzenini bozacak şekilde hareket edenleri tespit etmek ve gerekli olması durumunda bu kişilerin polis veya jandarma aracılığıyla göz altına alınmasını sağlamak
Acil durum niteliğinde değerlendirilen olayların oluşması halinde bunları kolluk kuvvetlerine bildirmek
Kanun dışı bahis ya da kumar oynayan ve oynatılan yerleri tespit etmek
Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarını tespit etmek ve yakalanmasına yardımcı olmak
Suç teşkil eden acil durumlarda kolluk kuvvetlerine haber ve bilgi vermek, bu durumlarına ilişkin delillerin saklanmasını sağlamak

BEKÇİ OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçi olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar ilgili kanun tarafından belirlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18-31 yaşları arasında olunması
En az lise veya dengi okullardan mezun olunması (ihtiyaca göre ilkokul mezunu alımı olabilir)
Boy uzunluğu en az 167 cm ve beden kitle indeksinin en az 18, en çok 27 olması
Askerlikle ilişiğinin olmaması
Başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıl boyunca ikamet edilmesi
Yüz kızartıcı (zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik) suçlardan dolayı hapis cezası alınmaması
Türk toplumu tarafından kötü şöhretle anılmaması
Kamu memuriyetine aykırı bir durumunda bulunulmaması
Silah taşımak içi gerekli olan şartların yerine getirilmesi
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle tedavi görülmüş olunmaması
Sağlık yönetmeliği uyarınca herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından ayrılmamış olunması
Terör örgütleriyle ilgili suçlara karışmaması olunması gerekir.

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