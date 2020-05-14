İlkokul mezunu bile 4302 TL maaş alıyor! İşte o işin detayları...

Bekçilik mesleğinin çıkışı aslında Osmanlı İmparatorluğu'na kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda "ases" olarak isimlendirilen görevliler nöbetleşe olarak çarşı, pazar, mahalle ve şüphe çekici olan yerlerde geceleri dolaşırdı. Yeniçerilere yardımcı olmak ile görevli olan aseslerin suçluları yakalama hakkı bulunuyordu. Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan bekçilik mesleğine mensup olanlar kamu görevlileri statüsünde değerlendirilir. Emniyet güçleri sınıfında değerlendirilen bekçiler genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ile yükümlüdür. Özellikle geceleri görevlerinin sorumluluklarını yerine getiren bekçiler, vatandaşların huzuru ve güvenliğini sağlayan silahlı kolluk görevlileri olarak tanımlanır. Özel durumlar dışında akşam 10 ile sabah 6 saatleri arasında görev yapan bekçilerin görev ve sorumlulukları nelerdir? Bekçi olmak için gerekli olan şartlar nelerdir? Bekçi maaşları ne kadardır? İşte, güvenlik güçlerinin en gözde görevlileri bekçilere dair merak edilen detaylar.... BEKÇİLER NE KADAR MAAŞ ALIR? Bekçilerin maaşları eğitim düzeyi, evli ve çocuklu olunması şartlarına göre değişiklik gösterir.

İlkokul mezunu: 4.302,80 TL

Lise mezunu: 4.352- 4.455,14 TL

Ön lisans mezunu: 4.357,50- 4.400 TL

Lisans mezunu: 4.404- 4.657 TL arasında maaş alır. Bekçilerin evli ve çocuklu olması durumunda bu maaşlarına ek ödeme yapılır. BEKÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR? Bekçiler; park, bahçe, toplu taşıma araçlarına ait peron ya da duraklar, cadde ile sokakların asayişini sağlamakla görevlidir. Her bekçinin kendisine ait bir görev bölgesi bulunur. Bekçiler kendilerine özel olarak tahsis edilen bölgelerinin güvenliğinden sorumludur. Görev yerlerine göre jandarma ve polislerin yardımcısı pozisyonunda tanımlanan bekçiler, silah taşıma ve gerekli durumlarda kullanma yetkisine sahiptir. Polis ve jandarmanın müdahalesinden önceki acil ve zaruri durumlarda bekçiler olaya müdahale eder. İlgili yasa kapsamında bekçilerin görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. Görev yerlerindeki halkın huzurunu ve kamu düzenini bozacak şekilde hareket edenleri tespit etmek ve gerekli olması durumunda bu kişilerin polis veya jandarma aracılığıyla göz altına alınmasını sağlamak

Acil durum niteliğinde değerlendirilen olayların oluşması halinde bunları kolluk kuvvetlerine bildirmek

Kanun dışı bahis ya da kumar oynayan ve oynatılan yerleri tespit etmek

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarını tespit etmek ve yakalanmasına yardımcı olmak

Suç teşkil eden acil durumlarda kolluk kuvvetlerine haber ve bilgi vermek, bu durumlarına ilişkin delillerin saklanmasını sağlamak