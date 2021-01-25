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ILO: 2020’de 255 milyon iş kaybı yaşandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.01.2021 19:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sırasında 2009 küresel krizine göre dört kat daha fazla istihdam kaybı yaşandı.

ILO: 2020’de 255 milyon iş kaybı yaşandı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2020’de küresel olarak çalışma saatlerinde yüzde 8,8 azalma olduğunu açıkladı.Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) raporuna göre kamu ve sosyal hayata salgın nedeniyle getirilen kısıtlamalar 2020 yılında küresel toplam iş saati süresinde yüzde 8,8'lik bir azalmaya neden oldu.

Örgüt bunun, 114 milyon kayıtlı işsiz dahil toplam 255 milyon tam zamanlı işin kaybı anlamına geldiğini açıkladı. İşsizlik küresel olarak yüzde 1,1 ya da 33 milyon kişi artarak 220 milyona çıktı.

ILO Genel Direktörü Guy Ryder online basın toplantısında yaptığı açıklamada "1930 yılındaki Büyük Buhran'dan bu yana istihdam piyasasında en derin krizi yaşıyoruz. Etkisi 2009 küresel krizinden çok daha büyük” ifadelerini kullandı.

ILO'ya göre işini kaybedenler iş aramaktan vazgeçti, çünkü en fazla işe alım yapan restoran, bar, mağaza, otel gibi hizmet sektöründeki işletmeler getirilen kısıtlamalardan etkilendi. ILO iş saatlerinde yaşanan kaybın bu yıl ve gelecek yıl da sürmesini bekliyor. ILO'ya göre 81 milyon kişi kendini işsiz olarak kaydettirmedi ancak artık istihdam piyasasında da yer almıyorlar.

Örgüt istihdam kayıplarının küresel olarak toplam 3,7 trilyon gelire tekabül ettiğini, bu meblağın toplam küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 4,4’ü olduğunu belirtti. ILO raporunda bu durumdan en fazla gençlerin ve kadınların etkilendiği kaydedildi.

Toparlanma ne zaman?

ILO 2021 yılının ikinci yarısında istihdam piyasasında bir toparlanma bekliyor ancak bunun koronavirüs enfeksiyonlarının yavaşlamasına ve aşılamanın seyrine bağlı olduğunu belirtiyor.

Şu anda birçok ülkede vaka artışları yüksek seyrediyor ve aşılama da genel olarak yavaş ilerliyor. Koronavirüs salgını Çin'de 2019 yılı sonlarında ortaya çıktığından bu yana Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre 2 milyondan fazla kişinin ölümüne ve birçok ükenin ekonomisinin krize girmesine neden oldu.

AP, AFP, Reuters / SSB, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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