ILO: ‘‘Krizden En Kötü Etkilenenler Kayıt Dışı Çalışanlar’’

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü’ne (ILO) göre kayıt dışı ekonomide çalışan yaklaşık 1 milyar 600 milyon işçi, gelir kaynaklarını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya. Bu işçiler, küresel iş gücünün neredeyse yarısını oluşturuyor.

ILO, son raporunda, Corona virüsünün istihdam ve gelir üzerindeki etkisinin çok daha yıkıcı olacağı tahmininde bulundu.

Corona virüsü dünyada 3 milyon 100 binden fazla kişiyi etkiledi, 220 bin civarında kişiyse salgın nedeniyle hayatını kaybetti. İşyerlerinin kapanması ve ekonomik faaliyetlerin askıya alınması birçok ülkede ekonomik küçülmeye neden olurken işsizlik oranları da rekor düzeylerde arttı.

''Krizin sonuçları tahmin edilenden daha kötü''

ILO Genel Başkanı Guy Ryder, yaptığı açıklamada, büyük bir ‘‘yoksullaşma’’ ön ördüklerini söyledi. Ryder, istihdam krizinin ve bunun sonuçlarının, kurumun 3 hafta önce yaptığı tahminlere göre daha da derinleştiğinin altını çizdi.

ILO’ya göre krizin farklı bölgelerde ortaya çıktığı ilk ayda dünyadaki 2 milyar kayıt dışı çalışanın gelirleri, zaten dünya ortalamasının yüzde 60 altına düşmüştü.