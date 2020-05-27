ILO: Salgın nedeniyle 6 gençten biri çalışamıyor

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) göre gençlerin iş ve kariyer olanakları on yıllarca daha salgının olumsuz sonuçlarından etkilenebilir.Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü'ne (ILO) dünya genelinde, 29 yaşın altındaki her altı çalışandan biri koronavirüs salgını nedeniyle çalışamıyor.

ILO tarafından yapılan araştırma, koronavirüs krizi nedeniyle önlem alınmazsa gençlerin iş fırsatları ve kariyer olanaklarının on yıllarca daha bu durumdan etkilenebileceğini ortaya koydu.

Koronavirüs salgınının istihdam piyasasına etkilerini ele alan dördüncü raporunu yayınlayan ILO'nun Genel Direktörü Guy Ryder krizden özellikle 15-28 yaş arası genç çalışanların etkilendiğini belirterek "Tehlike şu ki…genç insanların başlangıçta yaşadığı bu şok, on yıl ya da daha uzun sürebilir" dedi. Ryder, karantina ve kısıtlamaların bir kuşak için tehlike yarattığını söylemenin abartılı olmayacağını da sözlerine ekledi.

ILO kriz nedeniyle tam zamanlı işe denk gelen 305 milyon iş saatinin kaybedildiğini açıkladı.