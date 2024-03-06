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İmamoğlu duyurdu: İBB'nin Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
06.03.2024 12:17
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB'nin Ramazan pidesi fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını verdi. Ramazan sayılı günler kala pide fiyatları da belli oldu. İşte Halk Ekmek'te satılacak 340 gramlık pidenin fiyatı...

İmamoğlu duyurdu: İBB'nin Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Ramazan yaklaşırken pide fiyatları merak ediliyordu. Fırınlarda 250 gram Ramazan pidesinin fiyatı 15 TL olarak belirlendi. Ramazan pidesinin bir başka satış noktası olan Halk Ekmek'te de fiyat belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 340 gramlık pidenin 10 TL'den satılacağını açıkladı.

İmamoğlu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl da İstanbullulara uygun fiyata Ramazan pidesi sunuyoruz. Halk Ekmek 340 gramlık pideyi 10 TL’den büfelerimize ulaştıracak. Sofralarımıza bereket olsun." ifadesini kullandı.

Anlık Borsa


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