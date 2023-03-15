İmarlı arsa diye alıyorlar ama bakın ne çıkıyor! Depremden sonra orada talep patlaması... 'Prefabrik ev ya da konteyner hayaliyle geliyor ama...' Fiyatlar uçtu

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından diğer illerde yaşayan vatandaşlarda da deprem tedirginliği arttı. Özellikle Marmara'da beklenen deprem nedeniyle İstanbul'da yaşayanlar çevre illerdeki kırsal alanlardan arsa ve ev aramaya başladı. Bu nedenle Trakya'da adeta talep patlaması yaşanmaya başlandı. Fiyatlar katlanırken fırsatçılar da harekete geçti. Dolandırıcıların tarla vasfındaki arazileri imarlı arsa diye satmaya başladığı öğrenildi. Ancak bu şekilde arazi alıp üzerine prefabrik ev ya da konteyner koymak isteyenlerin hayallerinin suya düştüğü belirtildi. Hatta bu yüzden bir belediye vatandaşlar için uyarı afişi bile astı. İşte detaylar...

"TALEP ÇOK ARAZİ YOK"

ATV Haber’de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir kişi “Talepler çok ama elimizde arazi yok” ifadelerini kullanırken bir başka kişi ise “En kötü yer 100 liradan gidiyor şu an dönüm fiyatı” dedi.

FİYATLAR DEPREM ÖNCESİNE GÖRE 4-5 KAT ARTTI

Deprem korkusu Trakya’ya göç başlattı, ev ve arsa fiyatlarını katladı. Talep patlayınca ortaya dolandırıcılar çıktı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerin ardından beklenen büyük İstanbul depremi de İstanbulluları çevre illere yönlendirdi. Özellikle fay hattının geçmediği Kırklareli ve Edirne’de arazi dönüm fiyatları bir hayli arttı. Fiyatlar deprem öncesine göre 4-5 katı farklılık gösterdi.

Konuyla ilgili konuşan vatandaş “4-5 ay önce 30-40 milyon dönümü, şu anda 100-150 milyon arası. 3-4 katı çıktı bu depremden dolayı” şeklinde konuşurken bir başka vatandaş da “Yer bulmakta zorluk çekiyoruz fiyatların aşırı artmasından dolayı.” ifadelerini kullandı.

Arsa alıp üzerine prefabrik ev ya da konteyner kurmak isteyenlerin adreslerinden biri de Kırklareli’nin vize ilçesiydi. Burada araziler depremden önce dönümü 100 bin lirayken şimdi bu fiyat 200 bin liraya kadar çıktı.

"ÖYLE BİR ARAZİ KALMADI"

Son duruma dair emlakçı Kenan Taşkın “İstanbul’dan gelen talep eden müşteriler bir konteyner atayım istiyor, öyle bir arazi de kalmadı burada” dedi.

Bölgedeki kiralık evler ilana çıktığı gibi tutuluyor, satılıklarsa hemen satılıyor. Emlakçı Satı Badem ise “5-6 ay önce 2-2.5 idi. Şimdi 5-5,5-6 oldu.” derken emlakçı Kenan Taşkın da “1,5 sene öncesine topraktan başlayan daireler 350-400 bin liradan mal sahipleri alabiliyordu, şu an 1,5-2 civarı fiyatlar oldu.” şeklinde konuştu.

Talep artışı yüzünden bir de dolandırıcılar türedi. Tarlaları imarlı arsa gibi gösterip müşterileri kandırıyorlar. Yani müşterilerin arsa diye aldıklarının tarla çıktığı belirtildi.

"TARLALARI ARSA DİYE SATIYORLAR"

Bir başka vatandaş “Tarlaları arsa diye satıyorlar” derken “Onlar da konteyner ya da prefabrik ev koyacağını düşünüp alıyor” diye sorulduğunda “Onlar o hayalle geliyor ama belediyede bir imar durumu olmadığı için mağdur oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Arsa alıp üzerine prefabrik ev ya da konteyner dikmek isteyip ardından hayalleri suya düşenlerle ilgili Evrensekiz Belediyesi bir uyarı afişi astı.

Özetler diyor ki; arsa almak uğruna dolandırıcıların esiri olmayın.

Konuyla ilgili “Dolandırılmasın, parasını çöpe atmasın. Ondan dolayı Belediye’ye sormadan burada bir iş yapmasınlar” denildi.