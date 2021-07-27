FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

27.07.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gitmezken, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında artan ayrışmaya dikkati çekti.

IMF 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi.

Raporda, ekonomik beklentilerin nisan ayından bu yana ülkeler arasında daha da farklılaştığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs aşısına erişimin küresel toparlanmayı iki bloğa ayırdığına işaret edilen raporda, salgın devam ettiği sürece vaka sayısının çok düşük olduğu ülkelerde bile toparlanmanın garanti edilemediği aktarıldı.

TAHMİNLER GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN YUKARI, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 6 büyümesinin beklendiği, 2022 yılı büyüme tahminin ise yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltildiği kaydedildi.

Bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahmininde değişikliğe gidilmeyen raporda, buna karşın, gelişmekte olan ülkelere yönelik bu yıla ilişkin beklentilerin aşağı yönlü, gelişmiş ekonomiler için ise yukarı yönlü revize edildiği ifade edildi.

Raporda, söz konusu revizyonların salgına ilişkin gelişmeleri ve politika desteğindeki değişiklikleri yansıttığına işaret edilerek, gelişmiş ekonomilere yönelik 2021 yılı büyüme beklentisinin yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya çıkarıldığı, gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminin ise yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e çekildiği kaydedildi.

Kahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü! Son bir haftada yüzde 25 fiyatı arttıKahve fiyatları altı yılın zirvesini gördü! Son bir haftada yüzde 25 fiyatı arttı

ENFLASYON 2022'DE ÇOĞU ÜLKEDE SALGIN ÖNCESİ SEVİYELERİNE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Son fiyat baskılarının çoğunlukla salgınla ilgili olağan dışı gelişmeleri ve geçici arz-talep uyumsuzluklarını yansıttığı belirtilen raporda, yüksek belirsizliğin devam etmesine rağmen enflasyonun 2022'de çoğu ülkede salgın öncesi seviyelerine dönmesinin beklendiği ifade edildi.

Raporda, bazı gelişmekte olan ekonomilerde kısmen yüksek gıda fiyatlarına bağlı olarak enflasyon artışı beklendiğine dikkat çekilerek, "Merkez bankaları genellikle geçici enflasyon baskılarına bakmalı ve temel fiyat dinamikleri netleşene kadar sıkılaştırmadan kaçınmalıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon beklentilerinin şekillenmesi ve finansal koşulların erken sıkılaşmaya karşı korunmasında merkez bankalarının para politikası görünümüne ilişkin net iletişiminin anahtar olacağı vurgulanan raporda, "Ancak geçici baskıların daha kalıcı hale gelme riski var ve merkez bankalarının önleyici tedbirler alması gerekebilir." ifadesine yer verildi.

Raporda, ABD'deki büyük mali desteğin ve diğer gelişmiş ekonomilerdeki yeni tedbirlerin devam eden etkisinin ayrışmayı daha da körüklediği belirtilerek, birçok gelişmekte olan ekonominin ise mali tamponları yeniden inşa etmek istediği, Brezilya, Macaristan, Meksika, Rusya ve Türkiye de dahil olmak üzere bazılarının yukarı yönlü fiyat baskılarını gidermek için para politikasını normalleştirmeye başladığı aktarıldı.

İşte Türkiye'de en fazla ve en az esnafın olduğu iller!İşte Türkiye'de en fazla ve en az esnafın olduğu iller!

ABD'NİN 2021 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 7'YE ÇIKARILDI

IMF raporunda, bazı ülkelere yönelik yeni büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 6,4'den yüzde 7'ye yükseltildi. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,5'ten yüzde 4,9'a çıkarıldı.

Avro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,4'ten yüzde 4,6'ya yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e revize edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3,6'da ve Fransa'nın yüzde 5,8'de sabit tutulurken, İtalya ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,2'den yüzde 4,9'a çıkarıldı. İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,2'ye çekildi.

Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4,1, Fransa ve İtalya'nın yüzde 4,2 ve İspanya'nın yüzde 5,8 büyüyeceği öngörüldü.

İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5,3'den yüzde 7'ye çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5,1'den yüzde 4,8'e düşürüldü.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

IMF, Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini yüzde 5,8'e düşürdü, önceki yüzde 6'idi. 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,3'e düşürdü, önceki yüzde 3,5'idi.

Kaynak: AA

10 yıl içinde Marlboro tarihe karışacak!10 yıl içinde Marlboro tarihe karışacak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Plan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmazPlan yapanlar dikkat! Bu fırsatlar kaçmaz
İBB,havalimanı taksicileri anlaştı! 400'ü geri aldıİBB,havalimanı taksicileri anlaştı! 400'ü geri aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Bu sefer olmadı! İtalya'ya kaybettik

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Ömür boyu garantisi veriyor, tüm dünyadan sipariş yağıyor

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

Karar Resmi Gazete'de! Çalışma süreleri değişti!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

İşte Türkiye'de nüfusa oranla en fazla esnafın olduğu il!

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Avrupa’ya gidecekken dökülmeye başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

Emeklinin gözü 2 Ağustos'ta... 355 TL zam!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Tartışma başladı: Kurt döküyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Artık o araçları satın alan olmuyor!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Burası ne Ege ne de Akdeniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.