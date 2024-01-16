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IMF Başkanı'ndan küresel ekonomi tahmini: 2024'te beklenti ne?

16.01.2024 15:55 | Son Güncelleme:
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva Davos'ta küresel ekonomiye dair tahmini paylaştı.

IMF Başkanı'ndan küresel ekonomi tahmini: 2024'te beklenti ne?

Davos'ta Bloomberg'in etkinliğinde konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise küresel ekonominin 2023'ten daha iyi performans göstereceğini belirtti.

IMF Başkanı, ABD'de faiz oranları düşmeye başladıkça ekonominin de yumuşak iniş yapacağını öngördü.

Dünya ekonomisinin 2023'te dirençli olduğunu kanıtladığını söyleyen Başkan, 2023 yılında küresel ekonominin beklenenden biraz daha iyi performans gösterdiğini dile getirdi.

Georgieva ayrıca Çin ekonomisinin yapısal reformları gerçekleştirmediği sürece ekonomik büyümenin yüzde 4'ün altında kalacağına dikkat çekti.


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