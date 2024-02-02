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IMF Başkanı'ndan risk uyarısı: "Zamanlaması gerçekten çok önemli!"

02.02.2024 08:21 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskine dair uyarılarda bulundu. Georgieva, "ABD'nin para politikasını gevşetme zamanlaması gerçekten çok önemli, ne çok erken ama aynı zamanda ne de çok geç" dedi.

IMF Başkanı'ndan risk uyarısı: "Zamanlaması gerçekten çok önemli!"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, merkez bankalarının para politikasında erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma" riskinden daha yüksek olduğunu ifade etti.Georgieva, jeopolitik risklerin devam ettiğine dikkat çekti.

Georgieva, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dünya ekonomisinin bir yıl öncesine kıyasla korkulandan daha dirençli olduğunu kanıtladığını belirten Georgieva, enflasyonun tahmin edilenden daha hızlı düştüğünün görüldüğünü aktardı.

Georgieva, "bulutlar azalsa" da dikkat edilmesi gereken birçok risk olduğuna işaret ederek, jeopolitik risklerin devam ettiğini kaydetti.

"ABD'NİN PARA POLİTİKASINI GEVŞETME ZAMANLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

Faiz oranlarının gereğinden uzun süre yüksek tutulmasının bir risk olduğunu belirten Georgieva, "Bu sadece ABD ekonomisi için bir risk değil, aynı zamanda küresel ekonomi için de bir risk." diye konuştu.

Georgieva, enflasyonu hedefe indiren birçok gelişmekte olan ekonominin daha düşük faiz oranlarına yöneldiğini aktararak, ABD'de faiz oranın daha uzun süre yüksek kalmaya devam etmesinin bu ülkelerdeki döviz kurlarını baskılayabileceğini ve olumsuz etkileyebileceğini anlattı.

IMF Başkanı Georgieva, "Dolayısıyla ABD'nin para politikasını gevşetme zamanlaması gerçekten çok önemli, ne çok erken ama aynı zamanda ne de çok geç." dedi.

FED'İN FAİZ İNDİRİMİNE BAŞLAMASI "BİRKAÇ AY MESELESİ"

Fed'in duruşunun dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi halinde işin henüz tamamlanmadığını ancak sona yaklaşıldığının fark edileceğini belirten Georgieva, bankanın faiz oranlarını düşürmeye başlamasının "birkaç ay meselesi" olduğunu aktardı

Georgieva, erken gevşeme riskinin "biraz geride kalma riskinden" daha yüksek olduğunu kaydederek, erken gevşemenin kazanımları tersine çevirebileceğini dile getirdi.

Fed'in ihtiyatlı olmakta haklı olduğunu vurgulayan Georgieva, "Ancak mecbur değilseniz çok sıkı tutmayın. Yani verilere bakın. Verilere göre hareket edin." dedi.

Georgieva, ABD ekonomisinin güçlü istihdam piyasasıyla "yumuşak inişe" yakın olduğunu da belirterek, ancak bunun henüz gerçekleşmediğini ifade etti.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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