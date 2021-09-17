IMF Başkanı’na ‘Çin Lehine Değişiklik’ Suçlaması

IMF Başkanı Kristalina Georgieva hakkında Dünya Bankası CEO'su olduğu dönemde Çin yanlısı hareket ettiği iddiasını içeren bir inceleme raporu hazırlandı.

Fransa Maliye Bakanlığı'ndan bir kaynak, Fransa'nın IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Dünya Bankası'nda görev yaptığı dönemde çalışanlara Çin’ın sıralamasını yükseltmek için baskı yaptığı iddialarının IMF Etik Komitesi ve İcra Kurulu tarafından incelenmesi gerektiğine inandığını söyledi.

2017-2019 yıllarında Dünya Bankası CEO’su olarak görev yapan Georgieva, 2019'dan bu yana IMF yönetiminde.

Georgieva, COVID-19’un yol açtığı ekonomik zararla mücadeleye yardımcı olma çabasının bir parçası olarak üye ülkelere 650 milyar dolarlık özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi tahsis etmişti.

Fransa Maliye Bakanlığı kaynağı, "Bu ciddi bir konu. Dünya Bankası uzmanlarına Çin lehine baskı yapıldığını iddia eden bağımsız rapor, bir yargı değil ve IMF'in etik komitesi ve İcra Kurulu bu rapor üzerinde çalışmalı, IMF Başkanı dinlenmeli ve sonuç açıklanmalı" dedi.

Sözkonusu kaynak, Dünya Bankası'nın etik komitesinin talebi üzerine dışarıdan bir hukuk firması tarafından hazırlanan raporla ilgili "Fransa bu temelde durumu tam olarak değerlendirebilecek" dedi.

IMF Başkanı Kristaline Georgieva ise, yayınlanan rapordaki tespitlere katılmadığını ve IMF İcra Kurulu'nu bu konuda bilgilendirdiğini söyledi. Küresel finans liderlerinin yıllık toplantısından sadece birkaç hafta önce yaşanan bu gelişmenin Georgieva’nın itibarını zedelediği yorumları yapılıyor.

Perşembe günü yayınlanan bağımsız soruşturmanın sonuçları, dönemin CEO'su Georgieva da dahil olmak üzere Dünya Bankası liderlerinin, Çin'in bankanın "İş Yapma Kolaylığı 2018" raporundaki sıralamasını yükseltmek için personel üzerinde "aşırı baskı" uyguladıklarını ortaya koydu.

O dönemde, merkezi Washington’da olan Dünya Bankası büyük küresel sermaye arttırımı için Çin’in desteğine ihtiyaç duyuyordu.

Dünya Bankası Perşembe günü yaptığı açıklamada, 2003'ten beri hazırlanan İş Yapma Kolaylığı raporunun artık sona erdirileceğini açıkladı. Bu açıklama, raporu ülke riskini değerlendirmede kaynak olarak kullanan yatırımcıların tepkisini çekti.

IMF ve Dünya Bankası'ndaki ABD hisselerini yöneten ABD Maliye Bakanlığı, raporun "ciddi bulgular" olarak nitelediği verilerini incelediğini açıkladı.

Konuyla ilgili bilgisi olan bir hükümet kaynağı Reuters'a verdiği demeçte, her iki kurumun bir diğer önemli bağışçısı olan Japonya'dan yetkililerin diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla raporun bulguları hakkında görüştüklerini söyledi.

Rapor, Bulgar Georgieva'nın, COVID-19 salgınının yol açtığı fonun 76 yıllık tarihindeki en büyük küresel ekonomik krizden kısa bir süre önce IMF başkanı olarak görevi devralmasından yaklaşık iki yıl sonra geldi.

