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IMF: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2020 13:37 | Son Güncelleme

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin Mühleisen, Covid-19 salgınının küresel ekonomiyi ciddi etkileyeceği uyarısı yaptı, ancak, krizin geçici olacağını vurguladı.

IMF: Covid-19 küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak

Mühleisen, IMF'nin websitesinde yayımlanan yazısında, "ekonomik şokun geçici olduğuna ilişkin güven sağlayacak şekilde Covid-19 salgınının sınırlanmasının" hükümetler için temel hedef olması gerektiğine dikkat çekti.

Hükümetlerin ve bankaların piyasaları likidite sağlayarak işler durumda tutmak için daha önce görülmemiş önlemler aldığına da dikkat çeken Mühleisen, atılan adımların "ihtiyacın da üstünde olabileceğine" işaret etti ve "Güçlü etki bırakması için bu adımların uluslararası koordinasyonla atılması gerek. Krize sağlık alanındaki ne kadar iyi organize, ne kadar çok koordineli karşılık verilirse, güvenin geri dönüşü o kadar hızla mümkün olur" dedi.

KAYNAK:DHA


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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Para Fonu, Küresel Ekonomi, Covid-19,

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