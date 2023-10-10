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IMF’den Türkiye açıklaması: Büyüme tahminleri değişti: Dünya aşağı Türkiye yukarı…

10.10.2023 11:42 | Son Güncelleme:
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IMF, bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini sabit tuttu. Fon tarafından yayımlanan raporda küresel ekonomide bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3 olarak korundu. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini ise bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.

IMF’den Türkiye açıklaması: Büyüme tahminleri değişti: Dünya aşağı Türkiye yukarı…

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun ekim sayısını "Küresel Farlılıklarda Gezinme" başlığıyla yayımladı. Uluslararası Para Fonu küresel ekonomik büyüme beklentisini bu yıl için yüzde 3 olarak korurken, gelecek yıla dair tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a indirdi. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentilerinde ise bu yıl ve gelecek yıl için yukarı yönlü revizyona gitti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

IMF raporuna göre Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4 ve gelecek yıl yüzde 3,25 büyüyeceği tahmin edildi.

Fon, temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF, 6 Ekim'de de James Walsh liderliğindeki IMF heyetinin 25-29 Eylül'de yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmeleri paylaşmıştı. Fondan yapılan açıklamada, Türkiye'de seçimden bu yana uygulanan politika değişikliğinin memnuniyetle karşılandığı aktarılmıştı. Açıklamada, politika faizinin yükseltilmesi, vergilerin artırılması ve bazı finansal sektör önlemlerinin serbestleştirilmesi yönündeki son adımların riskleri azalttığı ve yatırımcı güvenini artırdığı belirtilerek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv pozisyonunun da iyileştiği kaydedilmişti.


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