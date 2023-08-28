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IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması: Mali destek talebi gelmedi

28.08.2023 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF), teknik ekibinin 4’üncü madde konsültasyonuna hazırlık kapsamında eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacağını duyurdu. IMF'in açıklamasında Türkiye'den mali destek talebi gelmediği belirtildi.

IMF'den Türkiye ziyareti açıklaması: Mali destek talebi gelmedi

IMF'den teknik ekibin Eylül ayı sonunda yapacağı Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı.

"RUTİN BİR ZİYARETTE BULUNACAK"

Ziyaretin son ekonomik gelişmeler, ekonomik görünüm ve makro finansal politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı da sunacağı belirtilen açıklamada, "IMF, Türk yetkililerden Fon'dan mali yardım talebinde bulunma niyetinde olduklarına dair herhangi bir işaret almadı." denildi. Açıklamada, "IMF teknik ekibi, 4. madde konsültasyonuna hazırlık amacıyla Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere eylül ayı sonunda Türkiye'ye rutin bir ziyarette bulunacak." ifadesi kullanıldı. (AA)

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