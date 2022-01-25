Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu güncelledi. Raporda, pandemi, enflasyon ve arz kesintilerindeki belirsizliğin sürmesi ve ABD’nin sıkı para politikalarının risk oluşturduğu belirtildi.

ABD’nin 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 4’e indirilirken, Türkiye’nin büyüme tahminleri değişmedi. IMF, Türkiye için 2022 ve 2023 yılları için yüzde 3,3 büyüme tahminlerini korudu.

IMF'nin iki numaralı ismi Gita Gopinath, resmi sitedeki blog yazısında, "Bu yıl özellikle de ABD ve Çin'deki puan düşüşleri nedeniyle küresel büyümeyi önceki tahminlerden 0,5 puan daha düşük, yani yüzde 4,4 olarak tahmin ediyoruz " dedi.

IMF’nin raporunda, Omicron varyantının hızla yayılmasının birçok ülkede kısıtlamaların tekrar devreye girmesine ve işgücü sıkıntısının artmasına, tedarik zincirindeki sıkıntıların da enflasyon artışına neden olduğu belirtildi.

Omicron 'un ilk çeyrekte ekonomik faaliyetlerde ciddi olumsuz etkileri olacağı tahmin edilse de, hastalığın daha hafif atlatıldığı göz önüne alınarak, bu tahminler yumuşatıldı.

Rusya- Ukrayna gerginliğinin ekonomiye yansımaları

Gopinath, Dünya Ekonomik Görünümü güncellemesinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerginliğin enerji fiyatlarını arttırabileceğini ve enflasyonu daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğini söyledi.

Rapora göre, küresel büyümenin 2023'te yavaşlayarak yüzde 3,8'e inmesi bekleniyor. Bu tahmin, Ekim ayında paylaşılan tahminin 0,2 puan üzerinde.

Pandeminin ekonomiye maliyeti 2024’te 13.8 trilyon dolar olabilir

Daha önce IMF'nin baş ekonomisti olarak görev yapan Gopinath, 2024 yılına kadar 12,5 trilyon dolar olarak tahmin edilen pandemi kaynaklı toplam ekonomik kayıp tahmininin de 13,8 trilyon dolara çıktığını söyledi.

IMF, ABD’nin büyüme tahminini Başkan Joe Biden'ın sosyal ve iklim harcamalarına yönelik geniş bir paketi geçirememesi, ülkede para politikasının daha erken sıkılaştırılması ve devam eden arz sıkıntısı nedeniyle yüzde 1,2 puan düşürdü.

IMF'nin raporuna göre geçen yıl yüzde 5,6 büyüyen ABD ekonomisi için 2022 yılı için büyüme beklentisi yüzde 5,2'den yüzde 4'e düşürüldü. 2023 yılı büyüme tahmini yüzde 2,2'den 2,6'ya çıkarıldı.

"Kesinlikle çok çalkantılı zamanlarda yaşıyoruz" diyen Gopinath, dünyadaki jeopolitik gerilimlere atıfta bulunarak, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını ne kadar arttıracağı ve aynı zamanda faiz oranlarının ne kadar yükseleceği konusunda hala "muazzam bir belirsizlik" olduğunu da sözlerine ekledi.

Gopinath, yükselen faiz oranlarının mali piyasalardaki bolluğu gidermesi gerektiğini ve FED'in politikası hakkında net bir şekilde bilgi vermesi koşuluyla "daha sistemli bir düzeltme"nin yolunu açması gerektiğini söyledi.

Rapora göre, Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüdü. Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 5,6'dan 4,8'e ve 2023 yılı tahmini yüzde 5,3'ten 5,2'ye çekildi.

Euro bölgesi ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi 4,3'ten yüzde 3,9'a indirilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2'den 2,5'e çıkarılsa da yavaşlamanın süreceği öngörüldü.

IMF, Latin Amerika'nın en büyük ekonomileri olan Brezilya ve Meksika için 2022 büyüme tahminlerinin her birinde yüzde 1,2 puanlık bir düşüş öngördü. Brezilya'nın bu yıl yüzde 0,3 ve Meksika'nın ise yüzde 2,8 büyüyeceği tahmin edilirken, bölgenin önceki tahminlerin 0,6 puan altında, yani yüzde 2,4 büyümesi bekleniyor.

Hindistan ve Japonya’ya yönelik tahminlerdeyse nispeten bir yükseliş yaşandı.

Varyant uyarısı

IMF yeni COVID-19 varyantlarının ortaya çıkmasının pandeminin devam etmesine neden olabileceği ve ekonomide yeni sıkıntılara yol açabileceği konusunda uyarırken, tedarik zinciri kesintileri, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve yerel ücret baskılarının daha fazla risk oluşturduğu vurgulandı.

IMF, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ekonomiler için 2022 enflasyon tahminlerini revize etti ve devam eden tedarik zinciri kesintileri ve yüksek enerji fiyatları göz önüne alındığında, yüksek fiyat baskılarının daha önce tahmin edilenden daha uzun süreceğini bildirdi.

Enflasyonun, gelişmiş ekonomilerde yüzde 3,9 ve yükselen piyasalarda ve gelişmekte olan ekonomilerde 2022'de ortalama yüzde 5,9 olması bekleniyor.

IMF, ekonomiler pandeminin şokunu atlatmaya devam ederken, toparlanma hızında zengin ve fakir ülkeler arasındaki büyük ölçüde değiştiğini de kaydetti.

IMF, gelişmiş ekonomilerin bu yıl pandemi öncesi eğilime geri döneceği tahmininde bulunurken, bazı yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin büyük üretim kayıplarıyla karşı karşıya kalacağı öngörüsünde bulundu.

‘’Enflasyon baskısını azaltmak için faiz oranlarını yükseltmek gerekecek’’

Gopinath blog yazısında, pandemi nedeniyle 70 milyon kişinin daha aşırı yoksulluğa sürüklendiğini ve bu durumun yoksulluğun azaltılmasında kaydedilen ilerlemeyi birkaç yıl geriye götürdüğünü yazdı.

IMF daha tehlikeli COVID-19 varyantı riskini azaltmak için dünya çapında aşılara ve testlere erişimin sağlanmasının kritik olduğunu ve birçok ülkenin enflasyon baskısını azaltmak için faiz oranlarını yükseltmesi gerekeceğini söyledi.

Gopinath, düşük gelirli ülkelerin yüzde 60'ının halihazırda borç sıkıntısı içinde veya yüksek risk altında olduğunu kaydetti.

Gopinath, G-20 ülkelerini, borçları yeniden yapılandırma süreçlerini hızlandırmaya ve müzakere süreci devam ederken borç ödemelerini askıya almaya çağırdı.

