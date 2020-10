IMF: “Küresel Ekonomi Bu Yıl Yüzde 4,4 Küçülecek”

Gopinath düzenlediği basın toplantısında da, hükümetlerin sağladıkları ekonomik desteğin çok hemen geri çekilmemesinin kritik önem taşıyacağını söyledi. IMF başekonomisti, istihdam piyasalarında oluşan zarar, iş dünyasındaki kayıplar ve eğitim faaliyetlerini devam ettirmede görülen aksaklıklara işaret ederek, “Kriz yaralar bırakacak” dedi.

ABD ekonomisi için yüzde 4,3 daralma tahmini

For the United States, the IMF forecasts an economic contraction of 4.3% this year, 3.7 percentage points better than in its June forecast. The less-pessimistic outlook reflects a stronger-than-expected bounce from the $3 trillion in relief aid that Congress enacted earlier this year.

IMF raporunda, ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 4,3’lük daralma bekleniyor. IMF ABD için tahmin oranını, Haziran ayındaki raporuna göre yüzde 3,7 oranında iyileştirdi. Haziran ayındaki raporda ABD ekonomisi için bu yıl yüzde 8 oranında küçülme tahmini ortaya konmuştu. Tahminlerdeki bu iyileşmenin, Kongre’nin bu yıl içinde geçirdiği 3 trilyon dolarlık yardım paketinden kaynaklı beklenenden daha güçlü ekonomik toparlanmanın bir yansıması olduğu yorumları yapılıyor.