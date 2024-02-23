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IMF merkez bankalarını uyardı: "Enflasyonun düşmesine rağmen..."

23.02.2024 07:12 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, merkez bankalarını 'erken gevşeme'ye karşı uyardı. IMF Sözcüsü enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefin yeterince yakın olmadığının altını çizdi.

IMF merkez bankalarını uyardı: "Enflasyonun düşmesine rağmen..."

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını, para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocakta küresel ekonomik büyüme tahminini ekim ayına göre yükselttiklerini ve 2024 için yüzde 3,1'e çıkardıklarını anımsatan Kozack, bunun büyük ölçüde ABD ve bazı gelişmekte olan ülkelerdeki dirençten kaynaklandığını anlattı.

Kozack, ancak bu büyüme tahmininin Kovid-19 salgını öncesi 2002-2019 dönemindeki yüzde 3,8'lik büyüme ortalamasının altında kaldığına işaret ederek, enflasyonun çoğu bölgede arz kısıtlamalarının hafifletilmesi sıkı para politikasının etkisi sayesinde beklenenden daha hızlı düştüğünü söyledi.

Zayıf yurt içi tüketim ve yatırım nedeniyle Japonya'nın 2023'ün ikinci yarısında beklentilerin altında büyüme performansı sergilediğini dile getiren Kozack, ancak geçen yıl genelinde büyümenin ihracat sayesinde sağlam kaldığını ifade etti.

Kozack, geçen yıl sonundaki zayıf büyüme performansının 2024'te Japonya ekonomisine yönelik aşağı yönlü riskleri artırabileceğini öngördüklerini kaydetti.

İngiltere'nin de geçen yılın son çeyreğinde daraldığını anımsatan Kozack, ancak yüksek frekanslı göstergelerin bu yıl bir iyileşmeye işaret ettiğini anlattı.

Kozack, küresel ekonomi için tahminleri yükseltme sürecine başlarken bu yeni gelişmeleri hesaba katacaklarını, bu tahminlerin nisanda yayımlanacağını bildirdi.

Enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığına dikkati çeken Kozack, "Bu da para politikası konusunda işin henüz tamamlanmadığı anlamına geliyor. Merkez Bankalarını para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

"UKRAYNA'NIN FİNANSMAN İHTİYACI CİDDİ"

Kozack, geçen yıl aralık ayındaki 900 milyon dolar ile bugüne kadar Ukrayna'ya program dahilinde ödenen tutarı yaklaşık 4,5 milyar dolara çıkardıklarını anımsattı.

Bir IMF ekibinin Ukrayna ile ilgili program kapsamında üçüncü incelemeyi yürütmek üzere Varşova'da bulunduğunu aktaran Kozack, Ukrayna'nın finansman ihtiyacının oldukça ciddi olduğunu ifade etti.

Kozack, 2024 için Ukrayna'nın yaklaşık 31,9 milyar dolarlık resmi bağış desteği dahil olmak üzere, yaklaşık 42 milyar dolara ihtiyacı olacağını ve ABD dahil uluslararası toplumun zamanında desteğinin, ülke için hayati önem taşıyacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Dondurulan Rus varlıklarıyla ne yapılacağı kararının varlıkları elinde bulunduran ülkelere ait olduğunu söyleyen Kozack, potansiyel risklerden kaçınmak için her türlü eylemin yeterli yasal dayanağa sahip olmasının önemine dikkati çekti.

Kozack, Rusya ekonomisinin büyüme gücüyle şaşırttığını belirterek, bunun nedeninin, ekonomide üretimi artıran büyük miktarda askeri harcamanın bulunması ve tüketimi artırmaya yardımcı olan pek çok sosyal transferin olması olduğunu anlattı.

"MENA BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜK"

Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi için 2024 büyüme tahminlerini ekim ayı projeksiyonuna göre yarım puan düşürdüklerini anımsatan Kozack, bunun da bölgedeki çatışmaların yıkıcı insani ve ekonomik etkisinden kaynaklandığını dile getirdi.

Kozack, IMF'nin birçok alandaki nakliye hacmini takip eden liman izleme platformuna değinerek, Süveyş Kanalı'ndaki yük hacminin 13 Şubat ile sona eren haftada yıllık bazda yüzde 55 azaldığını, Ümit Burnu'ndan geçen yük hacminin yaklaşık yüzde 75 arttığını söyledi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon IMF
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