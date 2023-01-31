IMF’nin raporunda Türkiye detayı: İki yıl daha yüzde 3! Büyüme hızı tarihsel ortalamanın altında kaldı

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti.

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Düşük Büyüme Ortamında Enflasyon Zirveye Ulaşıyor" başlığıyla güncelledi. Raporda, enflasyonla mücadele için merkez bankalarının faiz artırımlarının ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ekonomik faaliyeti baskılamaya devam ettiği belirtildi.

Çin'de Kovid-19'un hızla yayılmasının 2022'de büyümeyi yavaşlattığına işaret edilen raporda, ancak yakın zamanda yaşanan normalleşmenin beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın yolunu açtığı aktarıldı.

RİSKLER AŞAĞI YÖNE DÖNDÜ

Raporda, risk dengesinin aşağı yönlü olmaya devam ettiği ancak olumsuz risklerin geçen yıl ekim ayında yayımlanan rapordan bu yana hafiflediği kaydedildi.

Yaşam maliyeti krizinin olduğu bir dönemde çoğu ekonomide önceliğin enflasyonu sürdürülebilir şekilde düşürmek olduğu vurgulanan raporda, daha sıkı para politikası koşulları ve daha düşük büyüme potansiyeli finansal ve borç istikrarını etkilerken makroihtiyati araçların devreye alınması ve borçların yeniden yapılandırma çerçevelerinin güçlendirilmesinin gerektiği aktarıldı.

Raporda, mali desteğin artan gıda ve enerji fiyatlarından en çok etkilenenleri hedeflemesi ve geniş tabanlı mali yardımların geri çekilmesi gerektiği belirtildi.

TARİHSEL ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Raporda, dünya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,4 büyüdüğünün tahmin edildiği, büyüme hızının 2023'te yüzde 2,9'a düşmesinin ardından 2024'te yüzde 3,1'e çıkmasının beklendiği kaydedildi. IMF, Ekim 2022'de yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022'de yüzde 3,2, 2023'te yüzde 2,7 ve 2024'te yüzde 3,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Raporda, bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan yukarı yönlü revizyona rağmen büyüme hızının tarihsel ortalama olan yüzde 3,8'in altında kaldığı bildirildi. Küresel enflasyonun ise 2022'deki yüzde 8,8 seviyesinden 2023'te yüzde 6,6'ya ve 2024'te yüzde 4,3'e düşmesinin beklendiği ancak enflasyonun hala yüzde 3,5 olan salgın öncesi seviyelerinin üzerinde olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE İÇİN 2023 BÜYÜME TAHMİNİ

IMF'nin raporunda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisinin 2022 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 5,5 olarak belirlendi.

IMF geçen yıl ekim ayında yayımladığı raporda Türkiye ekonomisinin 2022'de yüzde 5 büyüyeceğini öngörmüştü.



