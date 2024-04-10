FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. IMF, Türkiye için öyle bir yorum yaptı ki! Rapor yayımlandı: Tüm dünyayı etkiliyormuşuz...

IMF, Türkiye için öyle bir yorum yaptı ki! Rapor yayımlandı: Tüm dünyayı etkiliyormuşuz...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.04.2024 08:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan bir rapora göre, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan ekonomilerdeki yurt içi ekonomik şokların dünyadaki büyümeyi giderek daha fazla etkilediği açıklandı.

IMF, Türkiye için öyle bir yorum yaptı ki! Rapor yayımlandı: Tüm dünyayı etkiliyormuşuz...

IMF'nin yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunun bir bölümünde, "2000 yılından bu yana, G20 gelişmekte olan piyasalarındaki - özellikle Çin - yurt içi şokların gelişmiş ekonomileri sarstığı ve bunun giderek daha da derinden etkilediği" ifafelerine yer verildi.

Raporda, Çin'de yaşanan şokların, gelişmekte olan ülkelerin üretimini yüzde 10, gelişmiş ülkelerin üretimini ise yüzde 5 etkilediği belirtildi. Raporda ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan piyasalarda yaşanan şokların ise gelişmiş ekonomilerini yüzde 4 etkilediğine dikkat çekildi.

iStock-941515476

ŞOKLARIN YAYILMA RİSKİ ARTIYOR

G20'deki gelişmekte olan 10 ekonominin (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye) 2000 yılından bu yana küresel GSYİH'daki toplam paylarını iki katından fazla artırdığı aktarılan raporda, özellikle Çin'de yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma riskinin 3 kat arttığına yer verildi.

Öte yandan raporda, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma risklerinin de orta düzeyde arttığı ifade edildi.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor! Altın fiyatları için tüm dünya saat 15.30’u bekliyor!
İsrail'e yeni yaptırımlar gelecek mi? Bakan Bolat canlı yayında açıkladı: Bir işaret fişeği yaktıkİsrail'e yeni yaptırımlar gelecek mi? Bakan Bolat canlı yayında açıkladı: Bir işaret fişeği yaktık
Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!
Anahtar Kelimeler:
IMF
En Çok Okunan Haberler
Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Portakal'dan AK Parti kulisi! 'Gidiciler kimler söyleyeyim' dedi tek tek isim verdi

Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı! Büyük oğul anne ve babasını, yaralanan kardeşi ise ağabeyini öldürdü

Sakarya'da bayram öncesi aile katliamı! Büyük oğul anne ve babasını, yaralanan kardeşi ise ağabeyini öldürdü

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

Türkiye’nin ‘ihracat’ kararı sonrası İsrail’den ilk yanıt!

İsrail'e yeni yaptırımlar gelecek mi? Bakan Bolat canlı yayında açıkladı: Bir işaret fişeği yaktık

İsrail'e yeni yaptırımlar gelecek mi? Bakan Bolat canlı yayında açıkladı: Bir işaret fişeği yaktık

Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor

Tüm kira sözleşmeleri e-Devlet’e geliyor

İsrail'e kısıtlama kararına dikkat çeken yorum

İsrail'e kısıtlama kararına dikkat çeken yorum

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

Amoled ekranı, şık tasarımı ve uzun pil ömrüyle öne çıkıyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.