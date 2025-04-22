IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti! ABD, Avrupa ve Çin için ise tablo kötü...

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. IMF'nin raporuna göre, Türkiye için 2025 büyüme beklentisi yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye yükseltildi. 2026 için büyüme tahmini ise yüzde 3,2 olarak sabit kaldı.

IMF'nin enflasyon beklentisi ise bu yıl için ortalama olarak yüzde 35,9 olarak aktarıldı. 2026 için enflasyon beklentisi ise yüzde 22,8 olarak tahmin edildi.

İşsizlik tahminini de paylaşan IMF, 2025 için yüzde 9,4 ve 2026 için yüzde 9,2 olarak belirledi. Cari açığın GSYH oranı her iki yıl içinde eksi yüzde 1,2 olarak öngörüldü.

ABD TARİFELERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Raporda küresel ekonomi için ise "kritik bir eşikte" uyarısı yapıldı. Büyük politika değişiklerinin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiğine vurgu yapılan raporda, ABD tarifelerinin yarattığı belirsizlik ortamına dikkat çekildi.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

2025 küresel büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2026 beklentisi ise yüzde 3,3'ten yüzde 3'e indirildi.

ABD büyüme tahmini bu yıl için yüzde 2,7'den yüzde 1,8'e, 2026 tahmini ise yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye çekildi.