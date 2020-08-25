IMF’nin Stratejisini Türk Ekonomist Belirleyecek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun getirildiğini açıkladı. Halen Dünya Bankası’nın Eşit Kalkınma, Finans ve Kurumlar Bölümü Başkan Yardımcısı olan Pazarbaşıoğlu IMF’deki yeni görevine 15 Eylül’de başlayacak.

IMF’den yapılan açıklamada Pazarbaşıoğlu’nun Dünya Bankası’nda 1 Ekim 2018’den bu yana yürüttüğü görevinde, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyümesi için kurumlar oluşturması konusuna odaklandığı belirtildi. Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun geçmişte Dünya Bankası’nı Mali İstikrar Kurulu üyesi, G-7 ve G-20 finans vekili olarak temsil ettiğine dikkat çekildi.

IMF Başkan Yardımcısı Kristalina Georgieva atamayla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Ceyla’nın IMF’ye katılarak ekibimizi güçlendirecek olmasından mutluyum. Kendisi, IMF ve Dünya Bankası gibi kurumların nasıl işlediği ve işbirliği yaptığı konusunda derin bilgiye sahip entelektüel bir lider. Özellikle yükselen pazarlarda ve düşük gelirli ülkelerdeki halklara yardım için politikalar tasarlamakta da kayda değer bir deneyime ve dört dörtlük yönetim becerilerine sahip’’ dedi.