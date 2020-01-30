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İncirlik’te işten çıkarılmalara karşı eylem

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 18:46 | Son Güncelleme

TÜRK Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 424, Ankara’da çalışan 15 işçinin çıkış işlemlerinin başlatılmasına tepki gösterip, "Hizmet eden insanları mağdur etmenize boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Rüşan Anıl ATAR- Ceren BEGEÇ/ADANA, (DHA)- TÜRK Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, İncirlik Hava Üssü’nde çalışan 424, Ankara’da çalışan 15 işçinin çıkış işlemlerinin başlatılmasına tepki gösterip, "Hizmet eden insanları mağdur etmenize boyun eğmeyeceğiz" dedi.
İncirlik Hava Üssü’nde Vectrus şirketi bünyesinde çalışan ve 20 Ocak’ta Adana’da 424, Ankara’da 15 olmak üzere toplam 439 işçinin işten çıkarılacağının bildirilmesi üzerine Türk Harb-İş Sendikası üyeleri ve işçiler eylem yaptı. Merkez Sarıçam ilçesindeki İncirlik Hava Üssü nizamiyesinden yürümeye başlayan grup, 250 metre sonra mahalle girişinde basın açıklaması yaptı. Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Soydan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin bize verdiği haklar neyse onları sonuna kadar tamamen kullanacağız. Toplamda 25 bin Türk Harb-İş Sendikası üyesinin gözü, kalbi, kulağı bugün Adana’dadır" diye konuştu.
Soydan, "Askerin bölgeden çekildiği falan yok. Yeni toplu sözleşme süreci başlayacakken yapılan bu açıklamanın zamanlamasını tesadüf mü kabul edelim? Her toplu sözleşmeden önce sahneye koyduğunuz bu tiyatroyu görmezden mi gelelim? 439 işçiyi işten çıkartacaksınız, her 2 işçiden biri ekmeğinden olacak" dedi.
Türk Harb-İş Sendikası Adana Şube Başkanı Erdal Akalın ise işten çıkartmalara karşı sonuna kadar direneceklerini kaydetti.

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