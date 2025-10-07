İndirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ile tabela tamamen değişiyor (7 Ekim 2025 Salı benzin - motorin fiyatları)

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 7 Ekim 2025 Salı ne kadar? İşte tüm detaylar...
NTV'de yer alan habere göre; benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor. Buna göre; benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 53.34 TL
Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 53.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.39 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.19 TL
Motorin litre fiyatı: 55.54TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 54.52 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
