İndirim geliyor! Akaryakıt fiyatları ile tabela tamamen değişiyor (7 Ekim 2025 Salı benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzin indirimi ve motorin indirimi var mı? Benzinde ve motorinde indirim olacak mı? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanarak akaryakıtta indirim haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürünü veya ürünlerine indirim gelecek? 7 Ekim 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin ve motorin indirimi son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeyi sürdürüyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında indirim haberi geldi. Peki, akaryakıtta indirim hangi üründe olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 7 Ekim 2025 Salı ne kadar? İşte tüm detaylar...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YOLDA

NTV'de yer alan habere göre; benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılması planlanıyor. Buna göre; benzine 1.30 lira, motorine ise 1.38 lira indirim yapılması bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (7 EKİM 2025 SALI)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.34 TL
Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 53.18 TL
Motorin litre fiyatı: 54.39 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.19 TL
Motorin litre fiyatı: 55.54TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 54.52 TL
Motorin litre fiyatı: 55.87 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.79
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.33
Gazyağı
44.7
Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyi seyredin bi kaç hafta sonra iki kat zam gelecek
1 lira 38 kuruş :))))))
