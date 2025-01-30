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İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu (30 Ocak güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.01.2025 13:14
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Benzin ve motorine indirim var mı? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar olacak? Milyonlarca araç sürücüsü akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederken depoyu doldurmak için de indirim ve zam dönemlerini araştırıyor. Son olarak; akaryakıtta yeniden tabelayı değiştirecek bir indirim bekleniyor. 30 Ocak 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin (mazot) fiyatı detayları...

İndirim yolda! Tabelaya yansıyacak rakam belli oldu (30 Ocak güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine zam ya da indirim gelecek m? Araç sürücüleri bu soruların yanıtını araştırırken Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler de akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Son olarak akaryakıtta bir indirim haberi geldi. Peki, tabelaya ne zaman yansıyacak? İşte detaylar...

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MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

NTV'de yer alan habere göre; motorinin litre fiyatında 89 kuruşluk indirim bekleniyor. İndirimli fiyatların bu gece itibarıyla tabelalara yansıması öngörülüyor.

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BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Benzin fiyatında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (30 OCAK 2025 PERŞEMBE - BENZİN, MOTORİN)

İstanbul

Benzin: 46 lira 29 kuruş
Motorin: 47 lira 31 kuruş

Ankara

Benzin: 46 lira 80 kuruş
Motorin: 47 lira 98 kuruş

İzmir

Benzin: 47 lira 17 kuruş
Motorin: 48 lira 36 kuruş

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BRENT PETROLÜN VARİLİ, ULUSLARARASI PİYASALARDA 75,46 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Dün 76,62 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu seviyede tutunamadı ve günü 75,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 75,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,34 dolardan alıcı buldu.

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Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün gerçekleştirilen toplantıda faiz oranını sabit tutması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın politika duruşunu ayarlamak için acele etmelerine gerek olmadığını açıklamasının ardından aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Daha önce faiz indirimleri konusunda veri merkezli hareket edeceklerini açıklayan Fed, son 3 toplantıda gevşeme döngüsünü sürdürmesinin ardından, dün faiz indirimine ara verirken, ABD'de bugün açıklanacak büyüme verisinin Bankanın projeksiyonlarına ilişkin mesaj vermesi bekleniyor.

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Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Politika karar metninde, enflasyonun bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Faiz oranlarının derhal düşmesini talep ediyorum." sözleri sorulan Fed Başkanı Jerome Powell Powell, "Başkan'ın söylediklerine ilişkin herhangi bir yanıt vermeyeceğim ya da yorumda bulunmayacağım. Bunu yapmak benim için uygun olmaz." yanıtını verdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yılın ilk para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit bırakacağı piyasa oyuncuları tarafından beklenen bir hamle olmasına karşın, bankanın aldığı karar dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde ekonomik hareketliliğin yavaşlayacağına işaret ederek fiyatları aşağı çekiyor. Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) ABD'de petrol stoklarının arttığına işaret eden veriler de fiyatları baskıladı.

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EIA'nın haftalık petrol raporuna göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artışla 415 milyon 100 bin varil seviyesine yükseldi. Beklentiler, stokların yaklaşık 2 milyon 860 bin varil artacağı yönündeydi.

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PETROL FİYATLARINI AŞAĞI ÇEKTİ

Piyasa beklentilerinin üzerinde görülen yükseliş, ABD'de talebin azaldığına işaret ederek petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolde teknik olarak 77,85 doların direnç, 74,16 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor. (AA)

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
47.31
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.28
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.06
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.88
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.06
Gazyağı
39.33
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Petrol Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı motorin indirim
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