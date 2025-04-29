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İndirimi de kaçırmayın ehliyetinizden de olmayın! 4 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor: Ehliyet yenileme için süre sona eriyor

Ehliyet sahibi herkesi ilgilendiren geri sayımda günden güne sona yaklaşılıyor. Halihazırda milyonlarca kişi eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam ediyor. Bu kişiler yenileme işlemi yapmadığı takdirde ehliyetleri iptal edilecek. Ehliyet yenileme için son tarih ise 31 Temmuz! Peki ehliyet yenileme nasıl yapılır, ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte 4 milyondan fazla ehliyet sahibini ilgilendiren detaylar...

İndirimi de kaçırmayın ehliyetinizden de olmayın! 4 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor: Ehliyet yenileme için süre sona eriyor

1 Ağustos itibarıyla eski tip ehliyetler tarihe karışıyor. Eski tip ehliyetlerin 1 Ocak 2016'dan itibaren verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Temmuz 2025'te sona erecek.

4 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ESKİ EHLİYET KULLANIYOR

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, bugüne kadar 31 milyon 643 bin 355 ehliyet yenileme başvurusu yapıldı ancak 4 milyon 237 bin kişi hala eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.

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DİKKAT: EHLİYETİNİZ İPTAL EDİLEBİLİR

Eski tip sürücü belgesi kullanan kişilerin, 1 Ağustos'a kadar yenileme işlemi yapmaması durumunda ehliyetleri geçersiz sayılacak.

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EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ ARTACAK

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Temmuz 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Ağustos itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

Yani 3 ay içerisinde ehliyet yenilendiği takdirde bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.

İNDİRİMDEN YARARLANMAK İSTEYEN GECİKMEMELİ

Bu kapsamda, vatandaşların temmuz ayında meydana gelecek yoğunluktan etkilenmeden ehliyetlerini yenilemeleri ve indirimden yararlanmaları için en yakın tarihte nüfus müdürlüklerine başvurmaları öneriliyor.

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EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ehliyet sürücü belgesi
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