İndirimli elektrik için son fırsat

Yıllık 7 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen tarımsal sulama, sanayi ve ticarethane aboneleri, son kaynak tedarik tarifesinin altında fiyattan elektrik alma imkanına sahip.

NTV'de yer alana habere göre, bu imkandan yararlanabilmek için en geç 5 Aralık 2020 tarihine kadar piyasadaki tedarik şirketleriyle ikili anlaşma imzalanması gerekiyor.

YÜKSEK TARİFE GELİYOR

Halen son kaynak tedarik tarifesindeki kilovatsaat başına elektrik fiyatı sanayi aboneleri için 53 kuruş, ticarethaneler için 58 kuruş civarında bulunuyor.

Bu tarifenin yeni yılda zamlanması da bekleniyor. Ancak yıllık 7 milyon kilovatsaatin üzerinde tüketimi bulunan aboneler piyasada halen kilovatsaat başına 45 kuruşa kadar elektrik satabilecek tedarikçi bulma imkanına sahip.

