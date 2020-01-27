FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Start-up’ları daha hızlı büyümeleri yolunda desteklemeyi hedefleyen ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu program ile start-up’lara eğitim, mentorluk ve networking desteği sağlayacak.Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında start-up ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir projeyi daha hayata geçirerek hızlandırma programı başlattı.

ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

Start-up’ları daha hızlı büyümeleri yolunda desteklemeyi hedefleyen ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu program ile start-up’lara eğitim, mentorluk ve networking desteği sağlayacak.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, ING İnovasyon Merkezi kapsamında start-up ekosistemini güçlendirme yolunda önemli bir projeyi daha hayata geçirerek hızlandırma programı başlattı. ING İnovasyon Merkezi’nin MVP 1.0 ve daha ileri aşama girişimleri kabul ettiği bu programa başvurular 07 Şubat tarihine kadar yapılabilecek. Hızlandırma programına girmeye hak kazanan ve sonrasında programı başarı ile tamamlayan girişimlere 5000 dolar sponsorluk desteği sağlayacak olan ING Türkiye bunun da ötesinde start-up’ları Silikon Vadisi’ne açacak. Programın tamamlanması sonrası başarılı olan start-up’tan bir kişi Draper Üniversitesi’nin 5 haftalık Hero Training Programı ile Silikon Vadisi’ne gidecek.
Başvuruların 07 Şubat tarihinde tamamlanmasından sonra 14 Şubat tarihinde ING İnovasyon Merkezi’nde eğitim almaya hak kazanan 6 ekip açıklanacak. Bu 6 ekibe verilecek eğitimin ardından seçilecek 2 start-up bir sonraki aşamaya geçerek ING İnovasyon Merkezi’nde 1 ay boyunca çalışma fırsatı kazanacak. Bu start-up’lara ürünlerini hızlı geliştirmelerine yardımcı olabilmek için mentorluk, eğitim, networking ve ING ile potansiyel işbirliği gibi konularda fırsatlar sunulacak. 13 Nisan tarihinde ise Silikon Vadisi’ne gitme fırsatı kazanan girişim açıklanacak.
Şamlı: “ING Türkiye hem kurum içi hem de dışarıdaki ekosistemde girişimciliği çok önemsiyor”
ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, bankacılık lisansına sahip teknoloji şirketi olma vizyonu ile çalışan ING Türkiye’nin hem kurum içi hem de dışarıdaki ekosistemde girişimciliği çok önemsediğini vurguladı. ING Türkiye’nin fintech ve startup’ları iş ortakları olarak gördüğünü vurgulayan Bahadır Şamlı, şöyle devam etti: “Startup ve inovasyon ekosisteminin kalıcı bir parçası olmak üzere Levent’teki İnovasyon Merkezimiz artık sadece fintech’lerle değil, Türkiye’deki hemen her start-up’la temas kuruyor ve çeşitli işbirlikleri geliştirebilmemizi sağlıyor. Bugün 39 startup ile işbirliğimiz bulunuyor. ING İnovasyon Merkezi’nde hayata geçirdiğimiz Hızlandırma Programı ile startup’ların hızlı bir şekilde piyasaya çıkmalarına destek olmayı amaçlıyoruz.”
Girişimciler, inovasyonmerkezi@ing.com.tr adresine girişimlerinin özetini ve programa neden katılmak istediklerini anlatan bir mail yollayarak programa başvurabilecekler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecekDünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek
“DASK karnemiz zayıf”“DASK karnemiz zayıf”
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Bakan açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

EMITT 2020 İstanbul’u Mona Lisa’yla buluşturuyor

EMITT 2020 İstanbul’u Mona Lisa’yla buluşturuyor

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek

Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek

“DASK karnemiz zayıf”

“DASK karnemiz zayıf”

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.