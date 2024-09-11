FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İngiliz bankası tahminini değiştirdi... Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğinin tarihini verdi

İngiliz bankası tahminini değiştirdi... Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğinin tarihini verdi

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.09.2024 17:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın son 5 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakıyor. Haziran ayı itibarıyla dezenflasyon süreci başlarken Merkez'in ne zaman faiz indirimine gideceğine dair açıklanan tahminlerde de bazı revizeler yaşanıyor. İngiliz Bankası Barclays ise tahminini değiştirdi.

İngiliz bankası tahminini değiştirdi... Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğinin tarihini verdi

Merkez Bankası son 5 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakıyor. Haziran ayı itibarıyla dezenflasyon süreci başlarken, faizin ne zaman düşeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Merkez'in faiz indirimi merakla beklenirken yabancı bankalar ise tahminleirini paylaşmaya devam ediyor. Genel olarak 2025 yılında faiz indirimine başlanacağını tahmin eden bankalardan İngiliz Barclays bambaşka bir tahmin sundu.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Barclays Plc ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine kasım ayında başlamasını beklediklerini bildirdi. Ekonomistler daha önce ilk indirimi ocak ayında bekliyordu.

FAİZİN AĞUSTOS 2025'TE YÜZDE 25'E GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistler bugün yayımladıkları Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda, kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası TCMB’nin her toplantıda 250’şer baz puanla indirimlere devam etmesini, politika faizinin Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini dile getirdi.

Ekonomistler, Eylül 2025’te gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizinin negatife döneceğini öngörüyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
TCMB Faiz kararı
En Çok Okunan Haberler
Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

Polis memurunun uygunsuz hareketleri görenlere pes dedirtti

SGK borcunu ödemeyenleri uyardı! Dikkat edin yasal takip başlatılacak

SGK borcunu ödemeyenleri uyardı! Dikkat edin yasal takip başlatılacak

'Herkes faturasını yüzde 10 azaltabilir' İSKİ o detayı verdi!

'Herkes faturasını yüzde 10 azaltabilir' İSKİ o detayı verdi!

Kiracılar için bir dönemin sonu!

Kiracılar için bir dönemin sonu!

ABD kritik veriyi duyurdu! En düşük seviyede...

ABD kritik veriyi duyurdu! En düşük seviyede...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.