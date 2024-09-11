İngiliz bankası tahminini değiştirdi... Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimine gideceğinin tarihini verdi

Merkez Bankası son 5 aydır faizi yüzde 50'de sabit bırakıyor. Haziran ayı itibarıyla dezenflasyon süreci başlarken, faizin ne zaman düşeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Merkez'in faiz indirimi merakla beklenirken yabancı bankalar ise tahminleirini paylaşmaya devam ediyor. Genel olarak 2025 yılında faiz indirimine başlanacağını tahmin eden bankalardan İngiliz Barclays bambaşka bir tahmin sundu.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Barclays Plc ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerine kasım ayında başlamasını beklediklerini bildirdi. Ekonomistler daha önce ilk indirimi ocak ayında bekliyordu.

FAİZİN AĞUSTOS 2025'TE YÜZDE 25'E GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistler bugün yayımladıkları Gelişmekte Olan Piyasalar Çeyreklik Raporu’nda, kasım ayındaki ilk faiz indirimi sonrası TCMB’nin her toplantıda 250’şer baz puanla indirimlere devam etmesini, politika faizinin Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini dile getirdi.

Ekonomistler, Eylül 2025’te gerçekleşen enflasyona göre reel politika faizinin negatife döneceğini öngörüyor.