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İngiliz hava yolu şirketi easyJet'i ABD'li yatırım firması Castlelake satın alıyor

İngiltere'nin uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, ABD'li yatırım firması Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeyi planladığını açıkladı.

İngiliz hava yolu şirketi easyJet'i ABD'li yatırım firması Castlelake satın alıyor

easyJet'in yatırımcılara yönelik paylaştığı bildirimde, şirketlerin dün akşam satın alma konusunda prensipte anlaştığı duyuruldu.

İki şirket arasında bir süredir devam eden müzakereler sonucunda easyJet'in, ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeyi planladığı bildirilen notta, teklifin FTSE 250 endeksinde yer alan hava yolu şirketinin hisse başına 6,90 sterline karşılık geldiği ifade edildi.

Londra'daki Luton Havalimanı'nda merkezi bulunan uygun maliyetli hava yolu şirketi easyJet, 38 ülkede 164 havaalanında faaliyet gösteriyor ve 19 bin kişiyi istihdam ediyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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