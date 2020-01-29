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İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 20:29 | Son Güncelleme

İngiliz hükümeti kuzey hattında raylı ulaşımı sağlayan şirketi kamulaştıracak

LONDRA (AA) - İngiliz hükümeti ülkenin kuzeyine raylı ulaşım sağlayan Northern Rail şirketinin kamulaştırılmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Deutsche Bahn’in iştiraki olan Arriva tarafından işletilen ve ülkenin kuzey kısmına ulaşımda kilit önemi bulunan Northern Rail’in yeniden kamulaştırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, raylı sistemde yaşanan sorunlardan dolayı şirkete güveninin kaybolduğunu belirtti.

Shapps, "Kuzeyde yaşayan insanlar daha iyisini hak ediyor. Bunun başarılmasını sağlamak konusunda kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Raylı hattı işleten Arriva’dan yapılan açıklamada ise mevcut problemlerin işletmeden değil altyapı gibi dış unsurlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Konuya ilişkin Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham ve Liverpool Belediye Başkanı Steve Rotheram ortak bir açıklama yaparak, İngiliz hükümetinin kamulaştırma kararını "zafer" olarak tanımladı.

2016 yılından bu yana Northern Rail şirketini işleten ve ülkenin kuzeyindeki şehirlere ulaşımı sağlayan Arriva, geciken ve iptal edilen seferler sebebiyle eleştirilerin hedefindeydi.

Northern Rail, Blackburn, Blackpool, Chester, Doncaster, Halifax, Lancaster, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle, Nottingham, Sunderland ve York gibi çok sayıda kente raylı ulaşım sağlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
ingiltere, kuzey, Londra, ulaşım,

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