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İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

27.10.2021 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, ülke ekonomisinin Covid-19 pandemisi sonrasında güçlendirilmesi için bir dizi vergi indirimi uygulanacağını açıkladı.

İngiltere’de daha güçlü ekonomi için vergi indirimine gidildi

İngiltere Ekonomi Bakanı Rishi Sunak, Avam Kamarası’nda koronavirüs pandemisi sonrası İngiltere ekonomisinin yeniden güçlendirilmesine yönelik planlarını açıkladı. Sunak, devam eden Covid-19 pandemisi ve artan enflasyon nedeniyle önümüzdeki ayların "zorlu" olacağı konusunda uyarıda bulunurken, İngiltere halkına yaşam maliyetleri konusunda yardımcı olmak üzere bir dizi vergi indirimi ve yardımları artırdığını ifade etti. Sunak, koronavirüs krizinden sonra "İngiliz halkı için daha güçlü bir ekonomi" inşa edileceğine dair söz verdi.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERE 1000 POUND

Bir dizi vergi değişikliğini ve yardımları duyuran Ekonomi Bakanı Sunak, Evrensel Kredi faiz oranının yüzde 63’ten yüzde 55’e indirileceğini açıklayarak, düşük gelirli ailelere yılda fazladan bin pound verileceğini aktardı. Sunak, ayrıca alkol vergilerinde düşüş yapılacağını, İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda arasındaki iç hat uçuşları için daha düşük bir vergi uygulanacağını açıkladı.

YAKIT VERGİSİNDE PLANLANAN ARTIŞ İPTAL EDİLDİ

Sunak, Birleşik Krallık’ta benzin fiyatlarının rekor seviyeye ulaşması nedeniyle yakıt vergisinde planlanan artışı iptal ederken, perakende, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmeler için vergilerde yeni yıl boyunca yüzde 50’lik bir indirim sağlanacağını aktardı. 2024 yılına kadar parlamentodaki her bir departmanın harcamalarında artış yapılabilmesi adına 150 milyar poundluk artış sağlanacağını söyleyen Sunak, İngiltere’deki okullarda öğrenci başına düşen fonların da artırılacağını belirtti.

MAHKEMELERDE YOĞUNLUĞUN AZALTILMASI İÇİN 500 MİLYON POUND

Mahkemelerdeki yığılmaların azaltması için 500 milyon pound, mahkemeler, hapishaneler ve denetimli serbestlik hizmetleri için fazladan 2.2 milyar pound sağlanacağını ifade etti.

ASGARİ SAATLİK ÜCRET YÜKSELTİLDİ

Sunak bütçe duyurusu öncesinde, ülkedeki asgari ücretin saatte 8,91’den 9,50 pounda yükseltildiğini duyurmuştu. Küresel bir ekonomik belirsizliğin arttığı bir dönemde, enflasyon oranlarının da yükselmesini beklediğini söyleyen Sunak, Bütçe Sorumluluğu Ofisi’nin (OBR) gelecek yıl enflasyon oranının ortalama yüzde 4 olmasını beklediğini ifade etti. Sunak, Bütçe Sorumluluğu Ofisinin (OBR) İngiltere’nin Covid-19 pandemisinden sonraki ekonomik toparlanmasının düşünülenden "daha hızlı" olmasını beklediğini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
pandemi İngiltere
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