FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İngiltere ve Almanya'da enflasyon 29 yılın zirvesinde

İngiltere ve Almanya'da enflasyon 29 yılın zirvesinde

19.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de enflasyon Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Almanya'da ise geçen Aralık'ta tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 5,3 arttı. Böylelikle iki ülkede de enflasyon rakamları 29 yılın zirvesine çıktı.

İngiltere ve Almanya'da enflasyon 29 yılın zirvesinde

Enflasyon tüm dünyanın sorunu haline gelirken bir veri de İngiltere'den geldi. Ülkede tüketici fiyatlarında artış oranı Aralık ayında, Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

İngiltere'de tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Beklentiler yüzde 5,2 artış olacağı yönündeydi. Yılık çekirdek enflasyon da Aralık ayında yüzde 4,2 ile yüzde 3,9 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, çekirdek TÜFE de yüzde 0,5 yükseldi.

Aralık ayında perakende fiyat endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttığı İngiltere'de, mortgage faizleri hariç tüm perakende fiyatlar endeksi de yıllık yüzde 7,2 yükseldi.

İngiltere'de Aralık ayında üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarken, girdi fiyatlarında yıllık artış yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

ALMANYA'DA DA ENFLASYON ZİRVE YAPTI

Almanya'da da durum değişmedi. Açıklanan verilere göre, geçen Aralık'ta tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 5,3 arttı. Bu, neredeyse son 30 yılın en yüksek enflasyon değeri olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile Haziran 1992'de kaydedilmişti.

YILLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 3,1

Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da 2021'de enflasyonun yıllık ortalamasının ise yüzde 3,1 olduğunu ortaya koydu. Bu da 1993 yılından beri kaydedilen en yüksek değer oldu. Almanya'da 2020 yılında ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Önceki aylarda olduğu gibi Aralık'ta da özellikle enerji fiyatları ciddi şekilde arttı. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 18,3 olarak açıklandı. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 6, ev kiraları dâhil hizmet fiyatlarıysa yüzde 3,1 arttı.Tüketici fiyatları, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Federal İstatistik Dairesi, detaylı verileri 19 Ocak'ta yayımlayacak. Almanya'da Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,2 olduğu açıklanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...Altın alacaklar dikkat! Uzman tarih verdi: İki katına çıkacak...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
2022 Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2022 Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

TAG Otoyolu kapandı! Vali Gül: 2 bin 900 kişi kurtarıldı

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Gram altın fiyatı için iki senaryo!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Fiyatlar uçtu, taklit çoştu! Uzmanlardan 'merdiven altı' uyarısı

Fiyatlar uçtu, taklit çoştu! Uzmanlardan 'merdiven altı' uyarısı

TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

TKBB'den asgari ücret alanlarla ilgili yeni karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Kahve tutkunlarının mutlaka mutfaklarında olması gereken ürünler

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Altın fiyatı iki kritik veriye odaklandı!

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Altın için 25 Ocak alarmı!

Altın için 25 Ocak alarmı!

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.