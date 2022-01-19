İngiltere ve Almanya'da enflasyon 29 yılın zirvesinde

Enflasyon tüm dünyanın sorunu haline gelirken bir veri de İngiltere'den geldi. Ülkede tüketici fiyatlarında artış oranı Aralık ayında, Mart 1992'den bu yana görülen en yüksek seviyede gerçekleşti.

İngiltere'de tüketici fiyatları Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı. Beklentiler yüzde 5,2 artış olacağı yönündeydi. Yılık çekirdek enflasyon da Aralık ayında yüzde 4,2 ile yüzde 3,9 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarken, çekirdek TÜFE de yüzde 0,5 yükseldi.

Aralık ayında perakende fiyat endeksinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 arttığı İngiltere'de, mortgage faizleri hariç tüm perakende fiyatlar endeksi de yıllık yüzde 7,2 yükseldi.

İngiltere'de Aralık ayında üretici çıktı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarken, girdi fiyatlarında yıllık artış yüzde 13,5 olarak gerçekleşti.

ALMANYA'DA DA ENFLASYON ZİRVE YAPTI

Almanya'da da durum değişmedi. Açıklanan verilere göre, geçen Aralık'ta tüketici fiyatları 2020 yılının Aralık ayına kıyasla yüzde 5,3 arttı. Bu, neredeyse son 30 yılın en yüksek enflasyon değeri olarak kayıtlara geçti.

Almanya'da bir önceki en yüksek enflasyon, Batı ve Doğu Almanya'nın yeniden birleşmesi sonrasında Doğu Almanya'da gıda fiyatlarındaki artış sonucu yüzde 5,8 ile Haziran 1992'de kaydedilmişti.

YILLIK ORTALAMA ENFLASYON YÜZDE 3,1

Federal İstatistik Dairesi verileri, Almanya'da 2021'de enflasyonun yıllık ortalamasının ise yüzde 3,1 olduğunu ortaya koydu. Bu da 1993 yılından beri kaydedilen en yüksek değer oldu. Almanya'da 2020 yılında ortalama enflasyon yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçmişti.

Önceki aylarda olduğu gibi Aralık'ta da özellikle enerji fiyatları ciddi şekilde arttı. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 18,3 olarak açıklandı. Gıda fiyatları yıllık bazda yüzde 6, ev kiraları dâhil hizmet fiyatlarıysa yüzde 3,1 arttı.Tüketici fiyatları, Aralık'ta bir önceki aya kıyasla ise yüzde 0,5 artış gösterdi.

Federal İstatistik Dairesi, detaylı verileri 19 Ocak'ta yayımlayacak. Almanya'da Kasım ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 5,2 olduğu açıklanmıştı.

