İngiltere'de enflasyon 30 yılın zirvesinde

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede geçen yılın ekim ayında yıllık bazda yüzde 9,8 artan konut fiyatları, kasımda yüzde 10 yükseldi.

Salgın döneminde artan talep nedeniyle ülkede konut fiyatları, Haziran 2021'de yıllık bazda yüzde 13,5'lik artış ile son 15 yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

ONS açıklamasında, ülkede ortalama bir konutun fiyatının Kasım 2021 itibarıyla 25 bin sterlin artarak 271 bin sterlin seviyesine yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, yıllık bazda konut fiyatlarında en yüksek artışın yüzde 12,9 ile ülkenin güneybatı bölgesinde, en düşük artışın ise yüzde 5,1 ile başkent Londra'da kaydedildiği bildirildi.

İngiliz hükümeti, salgın döneminde konut satışlarını desteklemek amacıyla geçen yılın eylül ayı sonuna kadar devam eden geçici vergi indirimi uygulamıştı. AA



