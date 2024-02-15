FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. İngiltere ekonomisi resesyona girdi

İngiltere ekonomisi resesyona girdi

15.02.2024 12:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere ekonomisi son iki çeyrektir küçülerek teknik resesyona girdi. Hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde küçülme yaşandı.

İngiltere ekonomisi resesyona girdi

İngiliz ekonomisi geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçüldü ve son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, 2023'ün son çeyreğinde hizmet, üretim ve inşaat sektörlerinde düşüş görüldü. Hizmet sektörü yüzde 0,2, üretim yüzde 1 ve inşaat üretimi yüzde 1,3 küçüldü.

Ekonomi, yılın son çeyreğinde yüzde 0,3 daraldı. Ekonomistlerin beklentisi küçülmenin yüzde 0,1 olacağı yönündeydi.

İngiliz ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde de yüzde 0,1 daralmıştı. Böylece, İngiltere ekonomisi son iki çeyrektir küçülerek teknik resesyona girdi.

ONS, son iki çeyreklik dönemde ekonominin yüzde 0,5 daraldığını tahmin etti. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, reel ekonominin yüzde 0,2 küçüldüğü tahmin edildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın en güçlü üçüncü ekonomisi belli oldu, Japonya'yı geride bıraktıDünyanın en güçlü üçüncü ekonomisi belli oldu, Japonya'yı geride bıraktı
İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti, işte yeni tarifeİstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti, işte yeni tarife
Bakan Bolat açıkladı: Hizmetler ihracatında hedef 200 milyar dolarBakan Bolat açıkladı: Hizmetler ihracatında hedef 200 milyar dolar
Anahtar Kelimeler:
Resesyon Ekonomi İngiltere sektör
En Çok Okunan Haberler
Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor, adaylardan sadece birinin soyadı farklı

Benzin motorin zammı derken ürküten senaryoyu açıkladı

Benzin motorin zammı derken ürküten senaryoyu açıkladı

Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti!

Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti!

Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Kiracılar dikkat! Tebligatlar gitmeye başladı, size de gelebilir!

Emekli bayram ikramiyesinde yeni formül! 'Enflasyon' detayı dikkat çekti: 'En az...'

Emekli bayram ikramiyesinde yeni formül! 'Enflasyon' detayı dikkat çekti: 'En az...'

Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada!

Kredi kartı için 5 maddeli düzenleme masada!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.