İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 15 yılın en yükseği

İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 4 seviyesine çıkardı. Böylelikle uygulanan faiz oranı son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomistlerin beklentisi faizin 50 baz puan artışla yüzde 3,5 seviyesinde yüzde 4'e çıkarılması yönündeydi.

Karar metninde enflasyon riskinin ciddi düzeyde yukarı yöne evrildiği mesajı verildi. Metinde kalıcı enflasyonun daha fazla sıkılaştırma gerektirebileceği de ifade edildi.

9 üyesi olan Para Politikası Kurulu'nda 7 üye faizlerin 50 baz puan artırılması için oy kullandı. İki üye faizlerin sabit tutulmasını savundu.

Son artışla birlikte Aralık 2021'den bu yana 10. faiz artışı yaşanmış oldu. Son artışla birlikte politika faizi 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

