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İngiltere Merkez Bankası'ndan HSBC'ye rekor ceza

30.01.2024 12:57 | Son Güncelleme:
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi. HSBC'nin, tespit edilen sorunlar hakkında yaklaşık 15 ay boyunca usulüne uygun şekilde açık davranmadığı kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası'ndan HSBC'ye rekor ceza

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları nedeniyle HSBC'ye 57,4 milyon sterlin para cezası verdi. Para cezası, BoE bünyesindeki İhtiyati Düzenleme Kurumunun (PRA) bugüne kadar verdiği en yüksek ikinci para cezası oldu.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, HSBC Bank ve HSBC UK Bank'ın, uzun yıllar boyunca mevduat sahibi koruma kurallarındaki gereklilikleri düzgün şekilde uygulamadığı tespit edildi.

HSBC Bank'ın 2015-2022, HSBC UK Bank'ın ise 2018-2021 yıllarında söz konusu gereklilikleri uygulamada başarısız olduğu belirlendi. Böylece, HSBC, mevduat koruma, tanımlama ve bildirimindeki başarısızlıkları nedeniyle 57,4 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

BoE açıklamasında, HSBC'nin, tespit edilen sorunlar hakkında yaklaşık 15 ay boyunca PRA'yı uyarmayarak usulüne uygun şekilde açık davranmadığı ve işbirliğine gitmediği bildirildi.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Ceza HSBC mevduat İngiltere Merkez Bankası
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