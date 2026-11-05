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İngiltere Merkez Bankasından faiz sürprizi! Yeni artış sinyali

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Orta Doğu'da devam eden çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisi ve artan enflasyon riskleri nedeniyle politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'e yükseltti. Banka, enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 5'e yaklaşabileceği uyarısında bulunurken, bölgedeki gerilimin sürmesi hâlinde yeni faiz artışlarının gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi.

İngiltere Merkez Bankasından faiz sürprizi! Yeni artış sinyali
Sariye Nur Dönmez

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi (MPC), politika faizinde çeyrek puanlık artışa giderek oranı yüzde 4 seviyesine çıkardı.Faiz kararı 8'e karşı 1 oyla alınırken, Komitenin harici üyelerinden Catherine Mann, 50 baz puanlık artışla faizin yüzde 4,25'e yükseltilmesi gerektiği yönünde oy kullandı.

Kararın ardından yapılan açıklamalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji maliyetlerini artırmasının enflasyon üzerindeki baskıyı güçlendirdiği vurgulandı.

İngiltere Merkez Bankasından faiz sürprizi! Yeni artış sinyali 1

ANDREW BAILEY'DEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

BoE Başkanı Andrew Bailey, faiz kararına ilişkin değerlendirmesinde daha fazla sıkılaştırma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bailey, "Daha fazla faiz artırımı yapılması ve ardından daha koşullu bir yaklaşım benimsenmesi yönündeki argümanı görebiliyorum" ifadelerini kullandı.

Faiz artışlarının seyrine ilişkin de açıklamada bulunan Bailey, şunları söyledi:

"Bugünkü artış, kaçınılmaz ve uzun bir faiz artış serisinin ilki olarak görülmemeli. Ancak Orta Doğu'daki çatışma çözülmediği sürece son artış gibi de görünmüyor."

ENFLASYONUN YÜZDE 4,9'A YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

İngiltere Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle tüketici fiyat enflasyonunun (TÜFE) önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,9'a ulaşacağını tahmin etti.

Bu seviyenin, Eylül 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon oranı olması bekleniyor.

Bankanın temmuz ayında yayımladığı önceki tahminlerde enflasyonun yüzde 3,2 ile zirve yapacağı öngörülüyordu. Son değerlendirmeler ise enflasyon beklentilerinde belirgin bir yukarı yönlü revizyona işaret etti.

BoE'nin yüzde 4,75 ile yüzde 5 arasında varsayılan faiz patikasına dayanan tahminlerine göre enflasyonun 2029 yılında yüzde 2'lik hedefin altına gerilemesi bekleniyor.

Bu görünüm, önümüzdeki dönemde bir veya iki faiz artışının daha gündeme gelebileceğine işaret ediyor.

ENERJİ FATURALARINDA YÜZDE 25 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Artan enerji ve akaryakıt maliyetleri, İngiltere'de hanehalkı bütçeleri üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Enerji fiyatlarına yönelik düzenlenmiş tavan fiyatın ocak ayında yeniden belirlenecek olması nedeniyle faturaların yüzde 25 artacağı tahmin ediliyor.

Nisan ayında ise enerji faturalarında yeni bir yükseliş yaşanması bekleniyor.

Enerji maliyetlerindeki artışın, hanehalkının alım gücünü ve yaşam standartlarını olumsuz etkilemeye devam edeceği değerlendiriliyor.

İngiltere Merkez Bankasından faiz sürprizi! Yeni artış sinyali 2

İRAN ÇATIŞMASI SENARYOSUNDA ENFLASYON YÜZDE 6,2'YE ÇIKABİLİR

İngiltere Merkez Bankasının İran'daki çatışmaların yeniden tırmanmasını esas alan olumsuz senaryosunda, tüketici fiyat enflasyonunun 2027 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 6,2'ye ulaşabileceği öngörüldü.

İkinci tur etkilerin ortaya çıkmadığı daha ılımlı senaryoda ise enflasyonun, özellikle ocak ayında hanehalkı enerji tavan fiyatında beklenen artış nedeniyle önümüzdeki yılın başlarında yüzde 4,8'e yükselmesi bekleniyor.

Banka, enerji maliyetlerindeki artışın ücret ve fiyat belirleme davranışlarını etkilemesinin önüne geçmek amacıyla erken müdahalede bulunduğunu bildirdi.

MERKEZ BANKASINDAN İKİNCİ TUR ETKİ UYARISI

BoE, şu ana kadar enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonominin diğer alanlarına yayılmasına ilişkin sınırlı kanıt bulunduğunu belirtti.

Ancak işletmelerin riskten korunma işlemleri ile uzun vadeli sabit fiyatlı sözleşmelerinin sona ermesinin ardından maliyet artışlarının daha geniş bir alana yayılabileceği uyarısında bulunuldu.

Para Politikası Komitesinin daha güvercin üyeleri arasında yer alan Alan Taylor, faiz artışını "risk yönetimi amaçlı, geçici bir sigorta artışı" olarak değerlendirdi.

Piyasalardan sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Ramsden ise "daha az elverişli başlangıç koşullarının ikinci tur etki riskini artırdığını" ifade etti.

Enerji fiyatlarının önceki tahminlerin önemli ölçüde üzerinde seyretmesi üzerine MPC, para politikasına ilişkin yönlendirmesinde de değişikliğe gitti.

Komite, her toplantıda ekonomik verileri ve özellikle yüksek enerji maliyetlerinin diğer fiyatlara ve genel ekonomik görünüme yansıma ihtimalini değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi.

Ayrıca temel ücretler, fiyatlandırma davranışları ve ekonomideki atıl kapasite üzerindeki ikinci tur etkilerin yakından izleneceği belirtilerek para politikasının önceden belirlenmiş bir patikada ilerlemediği vurgulandı.

BÜYÜME TAHMİNLERİ YENİDEN GÜNCELLENDİ

İngiltere ekonomisinin beklentilerin üzerinde direnç göstermesi, Merkez Bankasının büyüme tahminlerinde değişikliğe gitmesine neden oldu.

BoE, bu yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 1,1'den yüzde 1,6'ya yükseltti.

2027 yılı büyüme tahmini de yüzde 1,1'den yüzde 1,3'e çıkarıldı.

Buna karşılık enerji fiyatlarındaki yükselişin ekonomik faaliyet üzerindeki etkisinin devam edeceği öngörüsüyle 2028 yılı büyüme beklentisi yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye düşürüldü.

MPC, faiz artışı öncesindeki değerlendirmesinde para politikasının hâlen kısıtlayıcı olduğunu ancak mevcut koşulların enflasyonu hedefe döndürmek için yeterli dezenflasyonist baskıyı oluşturup oluşturmayacağının eskisi kadar net olmadığını belirtti.

ZAYIF TALEP SENARYOSUNDA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR

Bankanın alternatif senaryoları arasında ekonomik talebin zayıflaması ihtimali de yer aldı.

"Zayıf talep" senaryosunda enflasyonun yüzde 1,2'ye kadar gerileyebileceği ve böyle bir durumda faiz indirimlerine ihtiyaç duyulabileceği tahmin edildi.

Bu değerlendirme, BoE'nin para politikasında ekonomik gelişmelere bağlı olarak farklı adımlar atabileceğini ortaya koydu.

BÜTÇENİN ENFLASYONA ETKİSİ DE HESAPLANDI

BloombergHT'nin aktardığı habere göre İngiltere Merkez Bankası, Maliye Bakanı John Healey'nin bütçesinin önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde enflasyonu 0,25 yüzdelik puan azaltacağını öngördü.

Bankanın bu tahmini, bütçe gözlemcisinin hesaplamalarına kıyasla daha güçlü bir enflasyon düşürücü etkiye işaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
İran İngiltere Merkez Bankası
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