INGo, pandemi döneminde 10 milyon mesaj yanıtladı

Yapay zeka ve NLP destekli INGo; virman, kredi hesaplama ve başvuru gibi finansal işlemleri gerçekleştirebiliyor, müşteriler diledikleri an INGo aracılığıyla canlı desteğe bağlanıp işlemlerine danışmanla devam edebiliyor. ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, dijital bankacılık stratejisini güçlendirerek sürdürme hedefleri doğrultusunda yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerini çeşitlendireceklerini belirtti.

Müşterilerine her zaman, her yerden kolay ve zahmetsiz finansal çözümler sunma hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, dijital bankacılık stratejisi doğrultusunda robot teknolojileri ve yapay zeka kullanımını güçlendiriyor. Bu kapsamda devreye aldığı yazışmalı bankacılık asistanı INGo ile müşterilerin finansal işlemlerini sadece yazışarak yapabilmelerini sağlayan ING Türkiye, 15 Mart-15 Ağustos tarihleri arasında INGo aracılığıyla 10 milyonu aşkın mesaj aldı.

“DİJİTAL BANKACILIK STRATEJİMİZİ GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRECEĞİZ'

Dijital bankacılığı hizmet aracı olmanın ötesinde konumlandırdıklarını söyleyen ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Dijital bankacılığı müşterilerimiz ile ilişkilerimizin derinleşmesi ve müşteri bağlılığının artmasında en önemli güçlerden biri olarak görüyor; veri bilimi, robot teknolojileri ve yapay zekayı odağımıza alıyoruz. Yapay zeka ve NLP destekli yazışmalı bankacılık asistanımız INGo, bu doğrultuda geliştirdiğimiz teknolojilerden biri. Önümüzdeki süreçte; yapay zeka destekli ürün ve hizmetlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.